01 Ara 2022 - 11:27- Belediyeler G: 01 Ara 2022 - 11:28

Ankara Haber; Kültür ve Sanatın Merkezi Pursaklar...

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Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Ankara’nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, sanatla dolu günler geçirmeye devam ediyor.
Ankara Haber; Kültür ve Sanatın Merkezi Pursaklar... mask
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Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen 679 sandalye sayısı ile Ankara’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün halk oyunları gösterisine sahne oldu.

Oyuncu kadrosunun Pursaklar Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlerinden oluşan ekip tarafından Boş Beşik Halk Oyunları Topluluğu gösterisi düzenlendi. Büyük ilgi ve heyecanla takip edilen gösterilere Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ve Pursaklar halkı yoğun ilgi gösterdi.  

‘‘Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnemizde sanata ve kültüre olan ilginin her geçen gün artıyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor’’

Gösterilerin ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bir yıl önce hizmete kazandırarak Kültür ve Turizm Bakanlığımıza tahsis etmiş olduğumuz Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnemizde sanata ve kültüre olan ilginin her geçen gün artıyor olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bugünde kadrosu Pursaklar Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz öğretmelerinden oluşan Boş Beşik Halk Oyunları gösterisini izledik.

İlçemizde sanat dolu günleri hız kesmeden sürdürmeye, sanatta da öncü bir Pursaklar için durmadan yorulmadan çalışmaya ve gayret etmeye aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.

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01 Ara 2022 - 11:27 - Belediyeler

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