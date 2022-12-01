01 Ara 2022 - 11:33- Belediyeler G: 01 Ara 2022 - 11:34

Ankara Haber; Dolu Dolu Etkinlikler Pursaklar Dede-Torun Evlerinde...

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Pursaklar Belediyesi, Dede Torun Evlerinde sağlıktan spora, müzik dinletilerinden el becerilerine, Kur’an-ı Kerim ziyafetinden İslami konulara kadar birçok etkinlikler yapıyor.
Ankara Haber; Dolu Dolu Etkinlikler Pursaklar Dede-Torun Evlerinde... mask
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Pursaklar’da ikamet eden yaşlı vatandaşlar, günün büyük bir bölümünü geçirdikleri Dede-Torun Evlerinde hafta içi düzenlenen birçok etkinliklerle hayatı dolu dolu yaşama devam ediyor. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Merkez Dede-Torun Evindeki yaşlı vatandaşları ziyaret ederek, Ozan Ahmet tarafından gerçekleştirilen müzik ziyafeti etkinliğinde dedelerle dolu dolu bir gün geçirdi. 

‘‘Zamanın su gibi akıp geçtiği Dede-Torun Evlerimize tüm büyüklerimizi bekliyoruz’’

Dede-Torun Evlerinde faaliyetlerin sürekli devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmeyi, kuşakları birbirine yakınlaştırmayı, gelenek ve göreneklerin gelecek kuşaklara birincil ağızdan aktarılması için hizmet veren Dede-Torun Evlerimizde hafta içi her gün farklı etkinliklerle büyüklerimizin karşısına çıkıyoruz.

Etkinliklere büyük ilgi gösteren vatandaşlarımızla Merkez Dede-Torun Evimizde bir araya gelerek, kahramanlık türküleri eşliğinde keyif dolu dakikalar geçirdik. Zamanın su gibi akıp geçtiği Dede-Torun Evlerimize tüm büyüklerimizi bekliyoruz’’ dedi. 

Pursaklar Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerde vatandaşlar, sağlıkla ilgili merak ettikleri konuları birebir uzman doktorların ağzından öğrenirken Düzenli egzersiz yaparak beyin fonksiyonlarını geliştirip, kaslarını kuvvetlendirebilecek.

El becerilerini geliştirecek etkinliklerin yanı sıra kahramanlık türküleri ve tasavvuf musikisi ile tadına doyulmaz bir gün geçirme fırsatı bulabilecekler. Ruhlarını huşu içerisinde dinlendirmek için Kur’an-ı Kerim ziyafeti ve İslami konular hakkında sohbetlere katılabilecek.

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01 Ara 2022 - 11:33 - Belediyeler

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