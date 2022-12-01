Bariclip Nedir? Nasıl Yapılır? Obez Kişilere Yeni Tedavi Yöntemi! İşte Ayrıntılar...

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Karatepe ve Diyetisyen Selin Hanlıoğlu konu hakkında bilgiler verdi. BariClip olarak bilinen, kilo verme klipsine benzeyen yeni bir spekülatif tedavi, daha az invaziv ve kesme olmadan midenin çıkarılması tekniğini düşünen insanların dikkatini çekmeye başlamıştır.

Bariclip, laparoskopik olarak yerleştirilen ve aynı zamanda mide kılıfının sonuçlarına benzemesi için gıda kapasitesini kısıtlamak için karın duvarı yüzeyinin etrafına yerleştirilmiş silikon kaplı bir titanyum alettir. Midenin bir kısmından ameliyatla kurtulmak yerine, laparoskopik Bariclip gastroplasti, erişimi kısıtlamak için klipsi sabitleyerek yiyeceklerin midenin geri kalan kısmına girmesini engeller.

Gastrointestinal bileşim bozulmadan kalırken mide daha çabuk doyar ve çok daha az yiyeceğin vücuda alınmasına ve emilmesine izin verir. Bariclip hastalarının fazla kilolarının ortalama %35'ini kaybetmeleri beklenirken, tüp mide ameliyatı hastalarının fazla kilolarının %60'ından fazlasını kaybetmeleri beklenir.

BariClip Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat diğer obezite cerrahisi yöntemleri gibi laparoskopik olarak yapılmaktadır. Mide-yemek borusu hattında küçük bir açıklık oluşturulur. Tüp mide ameliyatında midenin staplerlenmeye başladığı en alt noktadan da bir diğer giriş açılır. Bu 3-4 cm’lik pencereden silikon kaplanmış titanyum klip geçirilerek bir ayar tüpü üzerinden aynı tüp midedeki kadar bir mide bırakılarak kıskaç kapatılır.

Daha sonra kaymayı engellemek için üstten dikişler konur. Yöntemde hiçbir şekilde midenin staplerlenmesi, kesilmesi, mide-yemek borusu bileşkesinden kaçak riski vb söz konusu değildir. Gastrik Klip yöntemi mide bandındaki gibi ayarlama gerektirmemesi, tüp mide veya bypass ameliyatındaki gibi kaçak riski taşımaması ve geri dönüle bilirliği açısından umut vadetmektedir.