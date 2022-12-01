Ankara'da 'Yer Çekimi' Sergisi İlgi Görüyor...

JLL Türkiye tarafından yönetilen, Başkentin seçkin alışveriş merkezlerinden Next Level AVM’de yer alan, sanatseverlerin buluşma noktası Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi’nin ev sahipliği yaptığı, Mustafa Salim Aktuğ’un kıymetli eserlerinin yer aldığı ‘’Yer Çekimi’’ resim sergisi Ankaralıların büyük ilgisiyle devam ediyor.

Soyut anlatımın önemli isimlerinden Mustafa Salim Aktuğ’un büyük ilgi ile karşılanan 25’inci kişisel sergisi ‘’Yer Çekimi’’ Aktuğ’un son dönem yaptığı 21 adet resimden oluşuyor.

Renklerin insanlar üzerinde önemli psikolojik etkileri olduğunu ifade eden Aktuğ, renklerin resmi oluşturmada da önemli olduğunu ve 20 – 25 yıldır aynı renklerin yan yana gelmesiyle oluşturduğu etki üzerine çalıştığını belirtiyor.

Serginin küratörü Prof. Dr. Kıymet Giray, daha çok renk, daha çok ışık barındıran resimlerin yer aldığı serginin aynı zamanda renklerin psikolojik etkilerini de yanısttığını kaydetti.