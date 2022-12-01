01 Ara 2022 - 16:23- Yaşam

KKTC'de Yapılacak Kongrede 70 Ülkeden Diş Hekimliği Öğrencileri Buluşacak!

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Dünya genelinde 70 ülkeden 200 binden fazla diş hekimliği öğrencisini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 69. Yarıyıl Kongresi, 19-24 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (NCADS) ev sahipliğinde  yapılacak.

KKTC'de Yapılacak Kongrede 70 Ülkeden Diş Hekimliği Öğrencileri Buluşacak! mask
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NCADS, dünya diş hekimliği öğrencilerini KKTC’de buluşturacak kongrenin ev sahipliği için Tunus ve Hindistan’la yarışıyordu. Dünya çapında yaklaşık 70 ülkede 200 binden fazla diş hekimliği öğrencisini temsil eden Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 69. Yarıyıl Kongresi, 2023’te 19-24 Şubat tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (NCADS) ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Dünya diş hekimliği öğrencilerini KKTC’de buluşturacak kongrenin Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği (NCADS) ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararı, 30 ülkenin oy kullandığı seçim sonucunda alındı. 

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin kongre adaylık sürecini, Ürdün’de gerçekleşen Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Birliği Kongresi’ne katılan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarından NCADS Başkanı Diş Hekimi Özel Baysen, NCADS Genel Sekreteri Diş Hekimi Serra Özdenak ve NCADS Dış İşler Sorumlusu Stajyer Diş Hekimi Bersun Elif Özer başlattı.  

KKTC, kongre için Tunus ve Hindistan’la yarıştı

Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin (IADS) 69. Yarıyıl Kongresi’ne ev sahipliği yapmak için KKTC’nin yanı sıra Tunus ve Hindistan’ın diş hekimliği öğrenci birlikleri de adaylıklarını koydu. 30 ülkenin oy kullandığı seçim sonucunda, oy çokluğu ile 69. Yarıyıl Kongresi’nin NCADS ev sahipliğinde KKTC’de düzenlenmesi kararı çıktı. 

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden NCADS Sosyal İşler Sorumlusu Stajyer Diş Hekimi Ali El Kasım ve mezunlarından 2021–2022 Ulusal Öğrenci Değişim Sorumlusu Diş Hekimi Nazgöl Ravanbakhsh’ın Kazakistan’ın Almata kentinde gerçekleşen ikinci kongrede NCADS’yi başarılı bir şekilde temsil etmesi de seçim sonucunu belirleyici faktörlerden oldu. 

Kongre, 19–24 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek! 

19–24 Şubat 2023 tarihleri arasında Acapulco Resort Hotel’de Diş Hekimi Mustafa Hacılar (NCADS 2018 – 2019 Başkanı) başkanlığında yapılacak olan uluslararası kongrenin organizasyon komitesinde ise Diş Hekimi Özel Baysen (NCADS Başkanı), Stajyer Diş Hekimi Sedat Burak Gültepe (NCADS Genel Sekreteri), Diş Hekimi İsmet Ersalıcı (NCADS 2020 - 2021 Başkanı), Diş Hekimi Serra Özdenak (NCADS 2021 – 2022 Genel Sekreteri), Stajyer Diş Hekimi Bersun Elif Özer (NCADS Dış İşler Sorumlusu), Diş Hekimi Emre Ünlü (2020 – 2021 NCADS Baş Editör), Stajyer Diş Hekimi Barış Şendur (NCADS Mali İşler Sorumlusu) ve  Stajyer Diş Hekimi Ali El Kasım (NCADS Sosyal İşler Sorumlusu) yer alacak.

Doç. Dr. Özay Önöral: “Böylesi büyük bir başarıya imza atan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’ni candan kutluyorum…”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özay Önöral, “Uluslararası platformlarda; Kuzey Kıbrıs’ı temsil eden, diş hekimliği öğrencilerinin sesi olan, hem bilimsel hem sosyal etkinlikler ile adından söz ettiren NCADS Öğrenci Birliği’ni kutlarım” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Önöral, uluslararası iletişim ağını güçlendirmeye yönelik bu denli önemli bir kongreyi Kuzey Kıbrıs’a taşıyabilmenin ve ev sahipliği yapacak olmanın büyük bir başarı ve gurur olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Organizasyonun ülkemize yakışır bir güzellikte yapılabilmesi için Yakın Doğu Üniversitesi olarak, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yanında olacağız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı ve Yakın Doğu Diş Hekimliği Fakültesi öncülüğünde kurulan Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin dünya diş hekimliği öğrencilerini ülkemizde buluşturacak olan (IADS) 69. Yarıyıl Kongresi’ne ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz ise “Bu önemli başarıya imza atan NCADS yönetimini gönülden tebrik ediyorum. Organizasyonun ülkemize yakışır bir güzellikte yapılabilmesi için Yakın Doğu Üniversitesi olarak, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yanında olacağız” ifadesini kullandı. 

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01 Ara 2022 - 16:23 - Yaşam

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