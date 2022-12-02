Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek Personel Promosyon Miktarını Açıkladı...

Gölbaşı Belediyesi olarak sözleşmeli, kadrolu ve şirket personeli olarak üç ayrı personel kadrosunu da ayırt etmediğini vurgulayan Başkan Şimşek, “Hepsi belediye çatısı altında iş yapıyor, hepsi tek rakam alacak dedik. 14 bin TL net alacaklar. Bazı belediyeler şirket elemanlarına 7 bin TL, belediye çalışanlarına 12 bin TL veriyor, biz ayrım yapmıyoruz.

En kısa sürede, hatta bu ay kesintisiz olarak 14 bin TL yatacak personelimize. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Promosyonlar hayırlı olsun diyorum.” şeklinde konuştu.