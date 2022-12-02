Ankara Haber; Seymenlik ve Bacıerenlik Geleneğine Okullarda Büyük İlgi!

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Temsilciliği, Seymenlik ve Bacıerenlik geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması faaliyetleri kapsamında Şehit Cihan Bayık Ortaokulu'nda eğitim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Ankara'nın önemli değerlerinden Seymenlik ve Bacıerenlik kültürünün okullarında istekli öğrencilere öğretilmesinden dolayı memnun olduklarını belirten Şehit Cihan Bayık Ortaokulu Müdürü Barış Serhat Işık, "Türk Milleti, bilinen 5 bin yıllık tarihi içerisinde Anadolu'ya gelmiş ve yaşam mücadelesi vermiş, bu yaşam mücadelesi sırasında 'Kızılcagün' dediğimiz günlerden biri sayılan; Osman beyin etrafında toplanarak bir Osmanlı Devletini kurmuştur.

Daha sonra arkasından yüzyıllarca geçen süre içerisinde yeniden bir devlet kurma düşüncesi hasıl olduğu zaman Mustafa Kemal Paşa Dikmen sırtlarında Seymenlerce karşılanmış; 'Paşam, sizinle birlikte ölmeye hazırız' denmiştir ve 'Kızılcagün'ün ikincisi gerçekleşmiş, yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Türk devletinin kurulması aşamasında Seymenlerin, Bacılarımızın tarihi rolleri çok büyüktür, bir Türk devletinin kurulmasına ön ayak olmuşlardır.

Okul yönetimi olarak; Türk Mileti'nin çocukları olarak bizler de bu kültürün, Seymenlik ve Bacıerenlik geleneğinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın genel ve özel amaçları doğrultusunda Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şubesi ile işbirliği yaparak çocuklarımıza aktarılması ve kendilerinden sonra gelecek kuşakların da devam ettireceğine vesile olması inancıyla aracılık yapıyoruz.

Bu anlamda bize bu fırsatı veren Ankara Kulübümüze, Ankara Kulübümüzün Çankaya ŞubeTemsilcisi Sayın Halil Bahadır Saka'ya, burada Seymen eğitimlerimizi yöneten ve önemi noktasında yol gösterici olan Turhan Temur Seymenimize, kız çocuklarımıza Bacıeren eğitimlerini veren Gülsüm Özbek Bacıerenimize değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"GELECEK ADINA UMUTLUYUZ.."

"Seymenlik ve Bacıerenlik geleneklerimizi tanıtma ve yaşatma yolculuğumuz gelecek adına bizleri umutlandırıyor." diyen Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Temsilcisi Halil Bahadır Saka da Atatürk'ün Ankara'da "Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatın" talimatıyla 1932 yılında kurulan Ankara Kulübü'nün Seymenleri olarak, kuruluş amaçları doğrultusunda tarihi kültürel, geleneksel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması çabası içerisinde hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'mızın geleneksel kültürel değerleri ile çocuklarımızın erken yaşlarda tanışması çok önemli. Ankara Kulübü olarak Seymenlik ve Bacıerenlik geleneklerinin tanıtımı anlamında çocuklarımıza, gençlerimize büyük önem veriyor, genel merkezimizin ve şubelerimizin yanı sıra özellikle ortaöğretim okullarımızda da eğitimler düzenliyor, kültürümüzü, geleneklerimizi kazandırmaya çalışıyoruz. Okullarımızda yoğun bir ilgi görmek bizleri oldukça memnun ediyor, geleceğe dair umutlandırıyor.

Her yaştan, eski ve yeni Seymenlerimiz ve Bacıerenlerimizle birlikte, Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bunun için de geniş katılımlarla yerimizi alacağımız kutlama programları için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Şehit Cihan Bayık Ortaokulu'nda Seymen ve Bacıeren olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz de kıyafetli olarak öncelikle yaklaşmakta olan 27 Aralık kortejinde olacaklar, daha sonra da 2023'de Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı etkinliklerinde yerlerini alacaklar.

Ankara Kulübü Çankaya Şube Temsilciliği olarak Seymen ve Bacıeren çalışması (eğitim) yaptığımız Şehit Cihan Bayık Ortaokulu Müdürü Sayın Barış Serhat Işık'a tarihi kültürel değerlerimize son derece duyarlı yaklaşımından ve bizlere sergilediği samimi misafirperverlikten dolayı teşekkür ederiz. Eğitimler sürecinde yardımcı olan, destek veren tüm öğretmenlerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. "