Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Personellerine KOAH Semineri...

Pursaklar Belediyesi, KOAH hastalığına dikkati çekmek adına personellerini bilgilendirmek adına seminer düzenledi.

Hastalığın En Büyük Nedeni ‘‘Sigara’’

Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanı Dr. Özlem Saraçoğlu Sarıca, KOAH hastalığına ilişkin personele bilgiler aktararak, hastalıktan korunmanın en önemli yolunun sigara içmemek olduğunu belirtti.

Sigara içmenin KOAH hastalığının başlıca nedeni olduğunu ifade eden Dr. Özlem Saraçoğlu Sarıca; ‘‘KOAH teşhisi alan kişiler, hali hazır da sigara içen ve uzun süre sigara içmiş kişilerden oluşuyor. Normal hayatta da sigaranın pek çok kötü etkisi olurken KOAH hastalığının ana sebeplerinin başında gelmektedir. Aramızda sigara içen arkadaşlarımız varsa ve ben bırakamıyorum der ise, bir an önce kliniklerimize başvurarak hem kendi sağlıkları için hem de sevdiklerinin sağlığı için sigaradan bi an önce kurtulmaya yönelmeleri gerekmektedir’’ dedi.