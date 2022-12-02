02 Ara 2022 - 12:00- Belediyeler G: 02 Ara 2022 - 12:01

Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Personellerine KOAH Semineri...

ABONE OL Google News Sayfamız

Personellerin her konuda bilgi birikimini en üst noktada tutmak isteyen Pursaklar Belediyesi, KOAH hastalığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için seminer düzenledi.
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Personellerine KOAH Semineri... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi, KOAH hastalığına dikkati çekmek adına personellerini bilgilendirmek adına seminer düzenledi.  

Hastalığın En Büyük Nedeni ‘‘Sigara’’

Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminerde Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü uzmanı Dr. Özlem Saraçoğlu Sarıca, KOAH hastalığına ilişkin personele bilgiler aktararak, hastalıktan korunmanın en önemli yolunun sigara içmemek olduğunu belirtti. 

Sigara içmenin KOAH hastalığının başlıca nedeni olduğunu ifade eden Dr. Özlem Saraçoğlu Sarıca; ‘‘KOAH teşhisi alan kişiler, hali hazır da sigara içen ve uzun süre sigara içmiş kişilerden oluşuyor. Normal hayatta da sigaranın pek çok kötü etkisi olurken KOAH hastalığının ana sebeplerinin başında gelmektedir. Aramızda sigara içen arkadaşlarımız varsa ve ben bırakamıyorum der ise, bir an önce kliniklerimize başvurarak hem kendi sağlıkları için hem de sevdiklerinin sağlığı için sigaradan bi an önce kurtulmaya yönelmeleri gerekmektedir’’ dedi. 
# Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi’nden Personellerine KOAH Semineri..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan'da ''Gençlerle Baş Başa'' Devam Ediyor! Belediye Başkanı Ercan Geleceğin Sanatçılarını Dinledi... mask
Ankara Haber; Sincan'da ''Gençlerle Baş Başa'' Devam Ediyor! Belediye Başkanı Ercan Geleceğin Sanatçılarını Dinledi...
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi... mask
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi...
Ankara Haber; 'İşte Şanlı Tarih İşte Şanlı Ordu' Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti! mask
Ankara Haber; 'İşte Şanlı Tarih İşte Şanlı Ordu' Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti!
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan... mask
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek Personel Promosyon Miktarını Açıkladı... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek Personel Promosyon Miktarını Açıkladı...
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı... mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı...
Ankara Haber; Kültür ve Sanatın Merkezi Pursaklar... mask
Ankara Haber; Kültür ve Sanatın Merkezi Pursaklar...
Ankara Haber; Dolu Dolu Etkinlikler Pursaklar Dede-Torun Evlerinde... mask
Ankara Haber; Dolu Dolu Etkinlikler Pursaklar Dede-Torun Evlerinde...
Ankara Haber; Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”... mask
Ankara Haber; Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”...
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Türkiye Turunda mask
Ankara Haber; Altındağlı Gençler Türkiye Turunda
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Sincan'da ''Gençlerle Baş Başa'' Devam Ediyor! Belediye Başkanı Ercan Geleceğin Sanatçılarını Dinledi... mask
Ankara Haber; Sincan'da ''Gençlerle Baş Başa'' Devam Ediyor! Belediye Başkanı Ercan Geleceğin Sanatçılarını Dinledi...
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi... mask
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi...
Ankara Haber; 'İşte Şanlı Tarih İşte Şanlı Ordu' Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti! mask
Ankara Haber; 'İşte Şanlı Tarih İşte Şanlı Ordu' Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti!
Ankara Büyükşehir'den Prof. Dr. Üstün Dökmen İle “Hangi Engel Daha Büyük” Konferansı... mask
Ankara Büyükşehir'den Prof. Dr. Üstün Dökmen İle “Hangi Engel Daha Büyük” Konferansı...
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan... mask
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek Personel Promosyon Miktarını Açıkladı... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek Personel Promosyon Miktarını Açıkladı...
Ankara Haber; Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”... mask
Ankara Haber; Çankaya’dan Sıcak Çorbayla “Günaydın”...
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı... mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı...
Ankara Haber; Kültür ve Sanatın Merkezi Pursaklar... mask
Ankara Haber; Kültür ve Sanatın Merkezi Pursaklar...
Ankara Haber; Dolu Dolu Etkinlikler Pursaklar Dede-Torun Evlerinde... mask
Ankara Haber; Dolu Dolu Etkinlikler Pursaklar Dede-Torun Evlerinde...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Seymenlik ve Bacıerenlik Geleneğine Okullarda Büyük İlgi! mask
Ankara Haber; Seymenlik ve Bacıerenlik Geleneğine Okullarda Büyük İlgi!
Ankara Haber; Sincan'da ''Gençlerle Baş Başa'' Devam Ediyor! Belediye Başkanı Ercan Geleceğin Sanatçılarını Dinledi... mask
Ankara Haber; Sincan'da ''Gençlerle Baş Başa'' Devam Ediyor! Belediye Başkanı Ercan Geleceğin Sanatçılarını Dinledi...
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi... mask
Ankara Haber; Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi...
Ankara Haber; 'İşte Şanlı Tarih İşte Şanlı Ordu' Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti! mask
Ankara Haber; 'İşte Şanlı Tarih İşte Şanlı Ordu' Subay ve Astsubaylar Etimesgut Türk Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti!
Ankara Büyükşehir'den Prof. Dr. Üstün Dökmen İle “Hangi Engel Daha Büyük” Konferansı... mask
Ankara Büyükşehir'den Prof. Dr. Üstün Dökmen İle “Hangi Engel Daha Büyük” Konferansı...
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan... mask
Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan...
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek Personel Promosyon Miktarını Açıkladı... mask
Ankara Haber; Gölbaşı Belediye Başkan Şimşek Personel Promosyon Miktarını Açıkladı...
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı... mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediyesi Asfaltta Rekor Kırdı! 2022 Hedefini Aştı...
Ankara Haber; Kültür ve Sanatın Merkezi Pursaklar... mask
Ankara Haber; Kültür ve Sanatın Merkezi Pursaklar...
Ankara Haber; Dolu Dolu Etkinlikler Pursaklar Dede-Torun Evlerinde... mask
Ankara Haber; Dolu Dolu Etkinlikler Pursaklar Dede-Torun Evlerinde...

02 Ara 2022 - 12:00 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL