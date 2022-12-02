Ankara Haber; Ertuğrul Başkan’dan Hanım Evlerine Ziyaret...

Gün geçtikçe kadınların daha çok ilgisini çekmeye devam eden ve eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda kurslar veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, yüzbinlerce kadının hayatına dokunmaya devam ediyor. Hayme Ana Hanım Evini ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, kursiyerlerin el becerilerini ortaya koyduğu ürünleri tek tek yakından inceleyerek kadınlara eğitimlerinde kolaylıklar diledi.

‘‘Hanım kardeşlerimiz, açılan kurslara katılarak hem meslek ediniyorlar, hem de kendilerini geliştiriyorlar’’

Hanım Evlerini ziyaret ederek kursiyerlerimizin yaptıkları çalışmaları incelediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hanım Evlerimize yoğun bir ilgi var. Hanım kardeşlerimiz, açılan kurslara katılarak hem meslek ediniyorlar, hem de kendilerini geliştiriyorlar. Kursiyerlerin kendilerini geliştirebilmeleri ve meslek sahibi olabilmeleri için hocalarımız, eğitimleri en iyi şekilde veriyorlar. Kadınların başarılı işler ortaya koymaları da bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Hanım Evlerimizdeki kursiyerlerimizin gayretli çalışmalarını tebrik ediyorum, hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından 4 farklı mahalle de hizmet veren Hanım Evlerindeki kurslara katılan kadınlar, sosyalleşme imkânı bulurken, bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve diksiyon kursları, takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, aşçılık, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim, tezhip vb. onlarca farklı mesleki ve hobi kurslarında yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Yoğun ilgiden dolayı ihtiyacı karşılamak adına Pursaklar Belediyesi, Altınova ve Mimar Sinan Mahallesine iki yeni Hanım Evi’nin yapım çalışmalarını da hızla tamamlayarak, en kısa süre içerisinde hizmete açmayı planlıyor.