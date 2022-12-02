Ankara Haber; Mamak’ta Her Can Özel...

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi ekipleri gün içinde gelen ihbarlar üzerine adrese ve vakaya en hızlı şekilde ulaşarak müdahale ediyor. 1 ambulans ve 5 toplama aracına sahip tesiste 5 veteriner hekim var. Her araçta bir veteriner hekim bulunuyor. Sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi bazen yerinde bazen de tesise götürülerek yapılıyor.

Hijyen ve sterilizasyon konusunda titizlikle çalışan Mamak Belediyesi ekipleri, patili dostlarımızın canına zarar gelmesin diye büyük önem gösteriyor.

2008 yılında 250 kapasiteli, 55 açık kapalı kafes olmak üzere inşa edilen Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi, şu anda bin 200 köpek kapasiteli; kafesler, padoglar, oyun alanı ve postoperatif müşahede için yalıtımlı ısıtmalı çadır alanı ile Türkiye’de örnek gösterilecek bir hizmet veriyor. Tesiste 45’i yasaklı ırk olmak üzere 700 adet sokak hayvanı bulunuyor.

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi ‘nde haftanın 6 günü kısırlaştırma operasyonu yapılıyor. Şu ana kadar 2022 yılı içerisinde 2 bin 195 adet kısırlaştırma, küpeleme ve mikroçipleme yapıldı.

Hayvanların Allah’ın sessiz kulları olduğunu dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Göreve geldiğimiz günden bu yana bizim için her can özeldir ve kıymetlidir. Hayatı tüm canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Doğayı ve Çevremizi tüm halkımızla birlikte koruyup yaşatacağız… İnsanlarımızın sokaklarda köpek korkusu olmaksızın güvenle gezebilecekleri ve köpeklerinin de sağlıkla hayatlarına devam edecekleri ortamların sağlanması dileği ile” dedi.