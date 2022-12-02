02 Ara 2022 - 12:31- Belediyeler G: 02 Ara 2022 - 12:32

Ankara Haber; Etimesgut'ta Zincir Marketlere 2 Yıldır Yeni Ruhsat Verilmiyor...

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 2021 yılında aldıkları kararla ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerin yeni şube açmalarına izin vermediklerini söyledi. Demirel, “Bugünlerde zincir marketlerin haksız rekabete yol açtığı, fahiş fiyat uyguladığı tartışılıyor.

Ankara Haber; Etimesgut'ta Zincir Marketlere 2 Yıldır Yeni Ruhsat Verilmiyor... mask
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Demirel, küçük esnafı zincir marketlere ezdirmemeye kararlı olduklarını söyledi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 2021 yılında aldıkları kararla ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerin yeni şube açmalarına izin vermediklerini söyledi. Demirel, “Bugünlerde zincir marketlerin haksız rekabete yol açtığı, fahiş fiyat uyguladığı tartışılıyor.

Biz Etimesgut Belediyesi olarak; 2021 yılından itibaren, zincir marketlere yeni ruhsat vermiyoruz, şube sayılarını artırmalarına, aktüel ürün satmalarına müsaade etmiyoruz. Küçük esnafımızın her zaman yanında duruyoruz” dedi.

Esnafa yaptıkları ziyaretlerde zincir marketlerin haksız rekabete yol açtığı yönünde yoğun şikayet aldıklarını hatırlatan Demirel, “Zincir marketler yalnız ana güzergahlarda değil, mahalle bakkallarımızın, küçük esnafımızın faaliyet alanındaki noktalara da yeni şube açıyorlar. Bu durum esnafımızı ciddi sıkıntıya sokuyor, haksız rekabete yol açıyor. Belediye olarak yetki, görev sorumluluklarımız çerçevesinde bu duruma dur demek zorundaydık.

2021 yılında bir karar aldık. Zincir marketlerin yeni şube açması yönündeki taleplerine olumsuz cevap verdik. Bundan sonra da aynı uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Demirel, fahiş fiyat uygulayan zincir market ve diğer marketlere yönelik zabıta denetimlerinin artarak sürdüğünü de kaydetti.

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02 Ara 2022 - 12:31 - Belediyeler

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