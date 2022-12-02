02 Ara 2022 - 14:47- Belediyeler G: 02 Ara 2022 - 14:48

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek Kampanyası: Bilet Ver!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahipleriyle hayırseverler arasında köprü olmaya devam ediyor. Son 3 ayda birden fazla yetersiz bakiye uyarısı alan Ankarakart sahipleri tespit edilerek 4 bin 94 öğrenci ve 6 bin 670 vatandaşın Ankarakart'ı “Bilet Ver” kampanyasına tanımlandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Destek Kampanyası: Bilet Ver! mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ve “6 Milyon Tek Yürek” kampanyası kapsamında hayata geçirilen “Bilet Ver” ile Ankarakartlara bakiye yüklemesi uygulaması devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi son 3 ayda birden fazla yetersiz bakiye uyarısı alan Ankarakart sahiplerini tespit ederek kartlarını “Bilet Ver” kampanyasına tanımlandı. Hayırsever Ankaralılar, ihtiyaç sahibi 4 bin 94 öğrenci ve 6 bin 670 vatandaşın Ankarakart’ına “biletver.ego.gov.tr” adresi üzerinden yükleme yapabiliyor. 

BAŞKAN YAVAŞ DUYURDU

Yeni başlatılan yardım kampanyasını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, “Son 3 ayda birden fazla yetersiz bakiye uyarısı alan Ankarakart sahiplerini tespit ettik. İhtiyaç sahibi 4094 öğrencimizin ve 6670 vatandaşımızın Ankarakart'ını Bilet Ver kampanyamıza tanımladık. Dayanışmanın bir parçası olmak için: http://biletver.ego.gov.tr” ifadelerini kullandı.
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02 Ara 2022 - 14:47 - Belediyeler

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