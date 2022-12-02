Ankara Haber; Çubuk'ta Üniversite Öğrencileri Cadde ve Sokakları Temizledi!

Üniversite öğrencileri bir gün temizlikçi oldular. Çubuk Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen etkinlikte AYBÜ’lü öğrenciler bir yandan çevreyi temizledi bir yandan da doyasıya eğlendi.

AYBÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri Çubuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırladıkları ‘Kirli çevre siyah bir Dünyadır’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, ellerine eldivenleri takıp, yeleklerini giydiler ve aldıkları süpürge ile kürekle müzik eşliğinde cadde ve sokakları temizlediler.

Yaklaşık 50 öğrencinin katıldığı etkinlik sabahın erken saatlerinde başlayıp akşamüzerine kadar devam etti. Kendilerine ‘temizlik melekleri’ olarak adlandıran öğrenciler, çevre temizliği bilincini bizzat yaşayarak topluma aşılamak istediler.

Tırnaklarındaki öceleri ve makyajlarıyla görenlerin ilgisini çeken öğrenciler, çevre temizliğine dikkat çekmek için özellikle iş yerlerinin önleri, kaldırımlar ve yolları dikkatlice temizledi.

Öğrencilerin davranışı ilçe halkının beğenisini toplarken, üniversiteli öğrenciler zaman zaman Ankara havaları eşliğinde temizliği eğlenceli hale getirdiler. Etkinlikte zaman zaman öğrenciler çevreye çöp, izmarit atanları da durdurarak güzel bir dille uyardı.

Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini dile getiren AYBÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul Karakaya, “Öncelikle öğrencilerimizi ve bu projeyi organize eden Hacı Kaya hocamızı tebrik ediyorum. Ayrıca bize bu imkanı sunan Belediye Başkanımız Baki Demirbaş’a ve ekibine şükranlarımızı sunuyorum. Biz üniversite olarak sosyal projeleri çok önemsiyoruz.

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Aydınlı’da bu projelerin öncelikle Çubuk’ta yapılmasını istiyor. Çünkü sosyal projeler üniversite ve öğrencilerin halkla bütünleşmesini sağlıyor. Öğrencilerimizin de yaptıkları çalışmalarla örnek olması önem arz ediyor. İnşallah bu çalışmamız aralıklarla devam edecek.” diye konuştu.

Esnaftan destek ve teşekkür geldi

Çevreyi kirletmemenin önemine değinen öğrencilerden Ceren Çamlı, ‘’Herkes temizlikle ilgili vazifelerini yerine getirse aslında temizlemeye gerek duymayacağız. En güzel temizlik hiç kirletmemek’’ dedi.

Öğrencileri tebrik eden ilçe sakinlerinden Mehmet Ali Özer, ‘’Valla hoşuma gitti. Halk için çok güzel bir örnek, davranış’’ ifadesini kullandı.

Bundan sonra çöp atmayacağını anlatan esnaflardan Halil Arslan’da, ‘’Öğrencilerin bu duyarlılığından çok memnun oldum. Bundan sonra biz de gayet dikkatli olacağız bu konu hakkında’’ diye konuştu.

Vatandaş olarak kirletmemeyi öğrenmek gerektiğini vurgulayan esnaflardan Hasan Akyol ise, ‘’Bizim önce kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Gördüğünüz gibi şu bölgede en az yüz tane sadece izmarit çıktı. Halbuki bizim burada çöp konteynırımız var ama hiçbir vatandaş gelip oraya atmıyor’’ dedi.