Ankara Büyükşehir Belediyesinden “Bir Çocuk Kitabının Serüveni” Söyleşisi...

Söyleşide Yapı Kredi Yayınları’nın hikâye yazarları, çizerleri ve akademisyenleri; yayıma hazırlanacak çocuk kitaplarının oluşum serüvenini anlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli çocukları ve ebeveynlerini “çocuk dostu” projeleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNİCEF) iş birliğiyle Erken Çocukluk Eğitimi protokolü kapsamında “Bir Çocuk Kitabının Serüveni” söyleşisi ve atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı. Yapı Kredi Yayınları’nın yazarlarının, çizerlerinin, editörlerinin ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte; yayıma hazırlanacak çocuk kitaplarının oluşum serüveni anlatıldı.

HEM SÖYLEŞİ HEM DE ATÖLYE ÇALIŞMASI

ABB ve UNİCEF arasında imzalanan Erken Çocukluk Eğitimi protokolü kapsamında gerçekleştirilen söyleşide; çocukların gelişimine ve hayal gücüne katkı sağlamak amacıyla yayıma hazırlanacak kitabın metnin yaş aralığı, mizanpajı, tasarımı, ressamı, kapak görseli ve metnin yaşa uygunluğuna dikkat ederek resimleme aşamaları, dilsel anlamda çocuğa uygunluğu, temiz ve özenli dil kullanımına kadar birçok ayrıntı hakkında farklı üniversitelerde Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrenciler ve ebeveynler bilgilendirildi.

Söyleşinin ardından sekiz yazar, üç çizer, ABB bünyesinde hizmet veren 4 Çocuk Etkinlik Merkezi’ni ve oyun odalarını ziyaret ederek erken çocukluk dönemi eğitimi alan 4-5 yaş arası çocuklarla atölye çalışması gerçekleştirdi.

ABB ile yapılan protokolün çok kıymetli olduğunu belirten UNİCEF Temsilcisi Derya Dostlar, “ABB ile yaptığımız bu iş birliği çok kıymetli, henüz bir yaşını doldurmadı. Şubat ayında imza attık ve o günden bugüne kadar bayağı bir yol kat ettik. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Özellikle nitelikli kitap seçiminde, erken okuryazarlık konularında çocuklarımızın ve ailelerimizin bu konuda daha çok bilgiye daha çok öğrenmeye ihtiyacı var” dedi.

HEDEF: PROJE KAPSAMINDA DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARA ULAŞMAK

Özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına ulaşarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak istediklerini söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ise şunları söyledi:

“UNİCEF ile özellikle dezavantajlı çocukların eğitimine ücretsiz bir şekilde destek vermek için yaklaşık 20’nin üzerinde farklı merkezimizde erken dönem çocukluk eğitimine başladık. Buralarda özellikle lego eğitimleri vererek çocuklarımızın psikolojik gelişimlerine, bilişsel gelişimlerine farklı destekler veriyoruz.

Yakın bir zaman 5 adet Oyuncak Kütüphanesi’ni de hizmete açacağız ve ABB açısından bir ilk olacak. Çocuklar kütüphanelerimize gelecekler ve kütüphanelerimiz tamamen bağış yöntemi ile kuruldu. İstedikleri oyuncakları alabilecekler ve bu oyuncakları bir müddet oynadıktan sonra yerine koyacaklar. Bunu bir döngü hâlinde devam ettirecekler.”