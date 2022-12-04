Ankara Haber; Sincan Yeşil Alan ve Parklar Ağaç Bakım ve Budama İle Güzelleşiyor!

Sincan Belediyesi ilçe genelinde yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım ve budama, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İlçenin güzelliğine güzellik katan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri budama çalışmalarının ardından seralarda çelik alma yöntemiyle de üretim yapıyor.

Sincan Belediyesi her mevsim park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını yaparak ilçeyi güzelleştiriyor. Ağaçların, bitkilerin daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde büyümeleri için budama yapılıyor. Aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliği için tehlike oluşturabilecek dalları da temizleyerek halk sağlığını da koruyor

Budanan Dallar Çelik Alma Yöntemiyle Tekrar Hayat Buluyor

Bazı bitkilerin dalının, yaprağının veya kökünün bir parçası alınarak Sincan Belediyesinin seralarında dikilmesiyle çoğaltma işlemi yapılıyor. “Çelik alma” adı verilen bu yöntem ile yeni kökler ve ya dallar üreterek ana bitkiden bağımsız bir bitki hâline geliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çelik alma zamanı gelen Berberis, Lüküstürüm, taylan ve çalı türlerinden seralara dikerek yeniden park ve bahçelerde kullanılmak üzere üretimini yaptı. Alınan çelikler boy verip fide haline geldiğinde Sincan’ın park ve yeşil alanlarını süsleyecek.