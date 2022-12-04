Ankara’da emlakçılara bilgilendirme toplantısı. Emlak-gayrimenkul alım satımını düzenleyen yönetmelik ile sektörünün sorunları Ankara’da konuşuldu.

“Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (Deneyim, Denetimler, Yetkisiz İlanlar) ve 538 Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Emlak Portalları) İle İlgili Konular” Bilgilendirme Toplantısı, Türk Tarih Müzesi Konferans Salonu’nda Ankara ve diğer illerden gelen emlak sektörü temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, katılımcılara hitabında emlak sektörünün temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankaralı Emlakçılar Sektörün Sorunları İçin Toplandı!

Programa ev sahipliği yapan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, emlak sektörünün son yıllarda hızlı bir değişim içerisinde olduğunun altını çizdiği konuşmasında şunları ifade etti: “Öncelikle programımıza teşrif eden Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel’e, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret Daire Başkanı Sayın Özgür Karacaoğlu’na, Ankara Gelir İdaresi Grup Müdürü Sayın Ali Aslankaya’ya, Ankara Gelir İdaresi Grup Müdürü Recep Serdar’a, Ankara Ticaret İl Müdürü Sayın Yavuz Karaer’e,Ticaret Uzmanı Sevil Özakça’ya, davetimizi kabul edip Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Polatlı, Sakarya, Samsun’dan katılım gösteren Meslek Odaları Başkanlarıma, Oda Avukatımız Celal Kaşak’a ve değerli meslektaşlarıma hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Sektörün Meslek Odaları olarak hepinizin de malumunuz olduğu üzere 5 Haziran 2018’de Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ile güvenli alışveriş çatılarını oluşturan müşterilerinin beklentilerine, hassasiyetlerine cevap vermeye çalışan odalarımızın en büyük eksikliğini yaptırım ve denetim mekanizmalarının işlevselliği konusunda yaşanmakta olduğunu huzurunuzda belirtmek isterim.

Mesleki anlamda birçok sorun yaşayan gayrimenkul danışmanları sanki sorun bizden kaynaklanıyormuş gibi bir algının ortasında kalmıştır. Biz odalar olarak sorumluluk almak istiyoruz bu mücadelemizi her platformda dile getireceğiz.

Ülkemizdeki söylemlerden en çok etkilenen sektör gayrimenkul sektörüdür. Türkiye’ye güven verilmesi, sektörün algısının yükseltilmesi, bakanlıkların kurumsal ve finansal destek vermesi, sektörün gelişmesinde önem arz etmektedir.

Şimdi bu salonda birlikte büyümeye, bilgilenmeye devam edeceğiz. Hayatımızda her şey hızlı gelişmekte, sektör olarak bizler de bir değişimin içerisindeyiz ve mesleki anlamda yeni düzenlemeler gelmektedir.

Kıymetli Oda Başkanlarım el ele birlikte, üyelerini güçlendiren, üyeleri ile güçlenen, bu güçle yaşam ve yatırımda, ekonomik sosyal hayatında fark oluşturmak için etkin kaynakları ve teknolojiyi kullanarak, etik değerlere bağlı yetkin bir sektörü, hep beraber sağlamak zorundayız.

Birlikteliğimizi sektörün bütün katmanlarına ulaştırabilen, herkesi kucaklayan bir çatı ve birlik inşa edebilirsek, bizi muhatap olarak kabul edeceklerdir.

Sorunları birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza olan inancımla, bugünkü buluşmamızın başarılı, istenen sonuçların alınmasına vesile olmasını diliyor, programımıza katılımlarınızdan dolayı sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Yaklaşık 700 sektör temsilcisinin katılım gösterdiği toplantı, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret Daire Başkanı Özgür Karacaoğlu, Ankara Gelir İdaresi Grup Müdürleri; Ali Aslankaya ve Recep Serdar’ın bilgilendirme konuşmaları ve soru cevaplarla devam etti.