Şarkıcı Dila Uzun 'Sabahlara Kadar' dedi! Dila Uzun Kimdir?

Yeni nesil müziğiyle dikkatleri üzerine çeken söz ve besteleriyle olduğu kadar yorumculuğuyla da beğeni toplayan genç şarkıcı Dila Uzun, kendi imzasını taşıyan “Sabahlara Kadar” şarkısıyla bir kez daha müzikseverlerle buluştu.

Dila’nın kendine has vokali ve bestesiyle Doğu, Batı sentezinin buluştuğu şarkısının düzenlemesini İlkay Şencan video klibinin yönetmenliğini ise Alişan Günay Yıldırım üstlendi.

Genç şarkıcı, şarkısıyla ilgili olarak “Sabahlara Kadar” bugüne kadar yazdığım şarkılar arasında iddialı anlatımıyla bana sınırlarımın dışına çıkabileceğimi gösteren bir şarkı olduğunu belirterek, "Bundan sonra da müziğimle daha korkusuz ve cesur bir Dila olacak" dedi.

https://youtu.be/J9dYbZdbkMk