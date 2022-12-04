04 Ara 2022 - 16:07- Magazin G: 04 Ara 2022 - 16:08

Begüm Polat'ın 2023 Aşk Hedefi Belli Oldu! "Bana şarkı yazdıracak aşkı arıyorum"

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2023’ de aşk yüklü şarkılar yapmak istediğini dile getiren Begüm Polat, bana şarkı yazdıracak aşkı arıyorum, yeni yılda deli dolu bir aşk istiyorum vurgusunu yaptı.
Begüm Polat'ın 2023 Aşk Hedefi Belli Oldu! "Bana şarkı yazdıracak aşkı arıyorum" mask
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Ünlü sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Begüm Polat, 2023 hedeflerini masaya yatırıp belirlemeye başladı. Şarkıları, klip çalışmaları verdiği konserlerle gündemden düşmeyen Begüm Polat, 2023’de ilk hedefi aşk oldu.

Bugüne kadar sadece işleriyle gündem olan ve aşk hayatını gün yüzüne çıkarmayan güzel fenomen ve şarkıcı Begüm Polat, sosyal medyasında
paylaştığı “artık saklamayacağım, 2023’ de sevgili yapıp magazinin önünde öpüşeceğim” yazısı ile yine ortalığı karıştırdı.

2023’ de aşk yüklü şarkılar yapmak istediğini dile getiren Begüm Polat, bana şarkı yazdıracak aşkı arıyorum, yeni yılda deli dolu bir aşk istiyorum vurgusunu yaptı.
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04 Ara 2022 - 16:07 - Magazin

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