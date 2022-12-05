Ankara Haber; Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi!

Mamak Belediyesi Ekin Mahallesi’nde faaliyete geçirdiği Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi’nde engelli gençlere unutulmaz bir gün yaşattı. Yüzme hocalarının kontrolünde deneyim kazanan gençlerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Mamak’ın Yeni Gözdesi: Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi

Mamaklılar, toplam 5 bin 280 metrekarelik alan içerisinde inşa edilen ve içinde 2 yarı olimpik havuz, açık basketbol sahası ve 200 kişilik tribün, kütüphane, çocuk oyun alanı, dart, fitness salonu, hamam, sauna, buhar odası bulunan Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi’ne kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

“Mamak’ta yüzme bilmeyen çocuk kalmasın” diyerek yola çıkan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilçede yüzme eğitimine çok önem veriyor. Mesut Akgül Yüzme Spor Kompleksi’nden önce açılan Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu da ful doluluk oranı ile hizmet veriyor. Yaz boyu kurulan portatif yüzme havuzlarında da çocuklar yüzme konusunda kendilerini geliştiriyor.

“Mamak’ta Yüzme Havuzları Açmaya Devam Edeceğiz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta yüzme bilmeyen çocuk kalmasın diyerek çıktığımız yolda 4 yılda neler mi yaptık? Mamak’ın bir yüzme havuzu, bir yüzme spor kompleksi, 4 portatif havuzu var. İnşallah Mamak’ın dört bir yanına yüzme havuzlarımızı açacak, çocuklarımızın yüzmeyi öğrenmesini hatta bu alanda lisans sahibi olmalarını sağlayacağız. Biz istiyoruz ki Mamak’ta her çocuk en azından bir spor dalında lisanslı olsun” diye konuştu.