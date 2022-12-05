05 Ara 2022 - 11:37- Belediyeler G: 05 Ara 2022 - 11:38

Ankara Haber; Müzisyen Onur Şener’in Adı Çankaya’da Yaşayacak!

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Çankaya Belediyesi, sahne aldığı eğlence mekanında istek parçayı çalmadığı gerekçesiyle öldürülen Ankaralı müzisyen Onur Şener’in adını yeni yaptığı parkında yaşatma kararı aldı. 
Ankara Haber; Müzisyen Onur Şener’in Adı Çankaya’da Yaşayacak! mask
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Ankaralı müzisyen Onur Şener’in adı Çankaya parkına verildi. Çankaya Belediyesi Alacaatlı Mahallesi’nde yaptığı ve kısa süre sonra hizmete açacağı yeni parkına “Onur Şener” adını verdi. 2 Ekim de istek parça tartışması gerekçesiyle sahne aldığı eğlence mekanında çıkan kavgada öldürülen Onur Şener’i Çankaya Belediyesi unutmadı. Sanatını icra ederken 45 yaşında öldürülen genç müzisyenin adını ölümsüzleştiren Çankaya Belediyesi, yeni parklarından birine sanatçının adını verdi.  

Alacaatlı Mahallesi 4982. Cadde üzerinde yapılan park, Vatan Piknik Alanı karşısında bulunuyor. 3 bin 778 metrekare toplam alana sahip olan parkın 2 bin 630 metrekaresi ise yeşil alandan oluşuyor. Oturma birimleri ve yeşil dokusuyla kısa süre sonra bölge halkının hizmetine sunulacak olan park, Onur Şener’in adını yaşatacak.   

ONUR ŞENER HATIRA ORMANI

Sevenleri tarafından başarılı müzisyen Onur Şener adına bir de hatıra ormanı oluşturuldu. Şener’in mezun olduğu okul TED Ankara Koleji Mezunları, Çayyolu Semt Meclisi ve Çukurca Leo Kulübü üyeleri Şener için 150 adet fidan dikti. Çankaya Belediyesinin Onur Şener Hatıra Ormanı olarak Çayyolu’nda belirlediği alana sevenlerinin yanı sıra Şener’in ailesi de fidan dikti.  

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05 Ara 2022 - 11:37 - Belediyeler

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