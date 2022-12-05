05 Ara 2022 - 11:51- Belediyeler G: 05 Ara 2022 - 14:19

Ankara Haber; Pursaklar'da Yunus Emre Millet Kıraathanesi Açıldı!

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7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan önemli projeleri hayata geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerin buluşma noktası olacak olan Yunus Emre Mahallesi Millet Kıraathanesini hizmete açtı.
Ankara Haber; Pursaklar'da Yunus Emre Millet Kıraathanesi Açıldı! mask
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Çocukların ve gençlerin sessiz, sakin bir ortamda derslerine çalışabilmeleri için geçtiğimiz yıllarda Pursaklar Yaşam Merkezi Millet Kıraathanesi ve Saray Cumhuriyet Mahallesinde 2 adet Millet Kıraathanesini hizmete açan Pursaklar Belediyesi, Yunus Emre Mahallesinde yapımını tamamladığı Millet Kıraathanesini, vatandaşların hizmetine sundu.

Genç, yaşlı, küçük, büyük bütün vatandaşların ilgi gösterdiği Yunus Emre Millet Kıraathanesine gelen Başkan Ertuğrul Çetin, ilk kitabı çocuklarla birlikte okudu.

‘‘Yunus Emre Millet Kıraathanemiz, ilk misafirlerini ağırladı’’

Millet Kıraathaneleri ile gençlerin okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için yatırım yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yunus Emre Millet Kıraathanemiz, ilk misafirlerini ağırladı. Yoğun bir katılımla, kitap okuyarak Bismillah dedik. İlçemize değer katacak önemli bir eseri daha hizmete kazandırdık. Burada gençlerimiz, ders çalışırken ve kitap okurken bilgi alışverişinde bulunabilecek. Hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak olan Millet Kıraathanemiz, Pursaklar gençliğinin yeni buluşma noktası olacak. Yeni eserler, yeni hizmetler yaparken her zaman bizlerle olanlara çok teşekkür ediyorum. Millet Kıraathanemizin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. 

Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların Millet Kıraathanelerine kolay ulaşımını sağlamak için hizmete kazandırdıkları 4 kıraathaneye ek olarak Mimar Sinan Mahallesi, Sirkeli Mahallesi ve Altınova Mahallesine açılacak olan Millet Kıraathanelerinin yapımını en kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete kazandıracaklarını da sözlerine ekledi.

Yunus Emre Millet Kıraathanesinin yanına yapılan Basketbol Sahasında Ertuğrul Başkan, ödüllü basket turnuvası yaparak gençlere ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Hizmete giren Millet Kıraathanesi, basketbol sahası, oturma alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve belediyenin ilçede yürüttüğü çalışmalardan dolayı Fatih Mahallesi sakinleri, Başkan Ertuğrul Çetin'e teşekkür etti.

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05 Ara 2022 - 11:51 - Belediyeler

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