Ankaralı Seymenlerin Kıyafeti İçin Coğrafi İşaret Tescili!

Ankara Kulübü Derneği Seymen Divanı Toplandı. Toplantıda; Başkent Ankara'nın önemli bir değeri Seymenlik geleneğinin yöresel-geleneksel kıyafeti özelinde Seymenlerin kullandığı kıyafetlerde ve dış görünüşte tam bir uyum ve standardı sağlamak ve iyileştirme çalışmalarında bulunmak için bir rapor halinde yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere değerlendirmeler yapıldı.

Ankara Kulübü Derneği Seymen Divanı Toplantısı, Ankara Konağı'nda gerçekleştirildi. Genel Başkan Dr. Metin Özaslan'ın da katılım gösterdiği toplantıda; yönetim kuruluna sunulmak üzere, Seymen Divanı'nın gündemine aldığı Seymen dış görünüşü, kıyafeti gibi konular üzerine tavsiye kararı almak için değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, Seymen yönetmeliğinin revize edilmesi, üzerinde çalışma yapılması konusu da görüşüldü.

Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ile Genel Sekreter Atilla Saka'nın da hazır bulunduğu Ankara Kulübü Derneği Seymen Divanı Toplantısı'na; Üyeler; Ertan Göksu (Başkan), Kadir Soydan, Hayrullah Tunca, İbrahim Erçetin, Yekta Bora Yılmaz (Başkan Yrd), Yaşar Güney, Erol Yonar, Ali Akgün, Turhan Temur (Genel Sekreter), Murat Kocakök (yedek) katıldı.

Toplantıda, gündem maddeleri arasında ele alınan önemli konuların başında gelen Seymen dış görünüşü ve kıyafetleri üzerine tam bir uygunluk-standardın oluşturulması konusu görüşüldü ve bu anlamda yönetim kuruluna tavsiye kararı alınması yönünde değerlendirmeler yapıldı.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ

Seymen yönetmeliğinin de ele alındığı toplantıda bir konuşma yapan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, Ankara Kulübü Derneği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ortaklığında yürütülen çalışmalar neticesinde Ankara'nın önemli bir değeri Seymenlik geleneğinin özü olan Seymen kıyafeti için Coğrafi İşaret Tescili yapıldığını kaydetti.

Özaslan, Seymen dış görünüşü ve kıyafetin kullanımda tam bir uygunluk-standart kavramı üzerine değerlendirmeler yaparken ve 'doğrusu budur' diye kararlar alırken, çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi, tam bir görüş birliği içerisinde olunmasının önemine işaret etti.

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