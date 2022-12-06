Hamur İşi Sevenler için Fransa Mutfağından Glutensiz Tarif : Kış sebzeli Galette...

Hürriyet Leziz yazarı ve yemek blogger’ı Doğa Huriye Özkaya, son zamanlarda margauxthecook adlı Instagram hesabından paylaştığı glutensiz tariflerle dikkat çekiyor. Özkaya, bu kez Fransız mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan galetteyi glutensiz beslenmesi gereken hamur işi meraklıları için yeniden yorumladı. Kış sebzesi ve salça kullanarak tuzlu bir galette tarifi veren Özkaya’nın sırrı ise Schar Mix B Glutensiz Ekmek Unu oldu.

Yemek bloggerı’nın salçalı ve kış sebzeli glutensiz galettesi, Çölyak hastalığı gibi sağlık gerekçeleriyle glutensiz beslenmesi gereken takipçilerinden de tam not aldı.

Kış Sebzeli Salçalı Galette Nasıl yapılır?

(250ml su bardağı kullanın)

•1,5 su bardağı Schar Mix B Glutensiz Ekmek Unu

•1 çay kaşığı tuz

•110 g tereyağı (soğuk küp küp)

•1 dolu tatlı kaşığı biber salçası

•1 tatlı kaşığı elma sirkesi

•1-2 kaşık soğuk su

Un ve tuzu karıştırıp ortasını havuz yapın ve tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla tereyağını una masaj yaparak yedirin. Yoğurmayın, ufalayın. İri kum gibi kırıntılar oluşunca ortasını açın; salça, yumurta akı ve az su ekleyerek yoğurun. Eğer kıvamı katı olursa biraz daha su ekleyebilirsiniz. Yumuşacık bir kıvam olana kadar yoğurun. Dilerseniz tüm bu adımları mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Hazırlanan hamuru yağlı kağıda sarıp 10 dakika kadar buzdolabında bekletin. O arada sebzeli harcı hazırlayın.

Harç için;

•2 su bardağı ıspanak yaprağı

•1 su bardağı kıyılmış pırasa

•1/2 su bardağı kıyılmış taze soğan

•1 kapya biber

•1 yumurta akı (sarısını daha sonra üzerine sürmek için ayırın)

•1/2 paket (90-100g) labne peyniri

•1/2 su bardağı ufalanmış beyaz peynir

•1 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı

Tamamını bir kapta birleştirip yoğurarak karıştırın. Buzdolabından çıkarttığınız salçalı galette hamurunu ellerinizle yağlı kağıt üzerinde açın; sebzeli içi yerleştirin. Yağlı kağıt yardımıyla kenarlarını düzgünce kapatıp; önceden ayırdığınız yumurta sarısını sürün. Bolca susamlayıp önceden ısınmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

Afiyet olsun!