06 Ara 2022 - 13:56- Belediyeler G: 06 Ara 2022 - 13:57

Ankara Haber; Keçiören'de 2 Binden Fazla Vatandaş İstihdam Edildi...

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Keçiören Belediyesinin istihdam ofisi olarak hizmet veren Kariyer Ofisi üç buçuk yılda 2 binden fazla vatandaş için iş kapısı oldu. Kariyer Ofisi aynı zanda çalışma hayatına yeni başlayan vatandaşlara kariyer planlaması da yaparak bulundukları işte ve iş yerinde kalıcı olmaları için rehberlik desteği de veriyor.
Ankara Haber; Keçiören'de 2 Binden Fazla Vatandaş İstihdam Edildi... mask
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Keçiören’deki İŞKUR başvuru merkezi olarak da hizmet veren Kariyer Ofisi’nin işverenlere personel bulma konusunda da büyük kolaylık sağladığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kariyer Ofisimiz kurulduğu günden itibaren 2 binden fazla vatandaşımızı yeni işleriyle buluşturdu.

İşverenlerimize de personel bulma konusunda önemli hizmetler veriyor. Farklı meslek dallarına sahip vatandaşlarımızın başvurularını alıyor, onları uygun pozisyondaki işlere yönlendiriyoruz. İş arayan ile işveren arasında köprü vazifesi gören Kariyer Ofisimiz tüm hızıyla iş bulmaya devam ediyor” dedi.

İş arayan vatandaşlar ve işverenler Kariyer Ofisi'ne hem belediyenin kurumsal internet sitesi üzerinden online hem de belediye hizmet binasında bulunan Kariyer Ofisi Biriminden yüz yüze başvuru yapabiliyor.​
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06 Ara 2022 - 13:56 - Belediyeler

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