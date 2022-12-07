'Ankara Gayrimenkul Danışmanları Hatıra Ormanı’nda Fidanlar Toprakla Buluştu...

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası tarafından Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Ankara Gayrimenkul Danışmanları Hatıra Ormanı oluşturmak için Akyurt Şeyhler Mahallesi Kızıkyolu Mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde toprakla buluşan fidanlar, yarınlara nefes olacak.

FİDANLAR GELECEĞE YATIRIM

Ekonomiye değer katan, hizmet üreten bir sektör olarak bakış açılarının kapsamını sadece iş faaliyetleriyle sınırlı görmediklerini belirten Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, emlak sektörünün ülke ekonomisinde çok önemli bir etkiye sahip olduğunu ve yarattıkları istihdam ve topluma kattıkları değerlerin yanı sıra sürdürülebilir kurumsal sosyal yaklaşım çerçevesinde doğayı desteklemek ve daha iyi bir gelecek için fayda sağlamaya çalıştıklarını kaydetti ve şunları ekledi: “Bizler Ankara'da 3 bin 700 üyesi ile büyük bir STK olan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası olarak kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürütülen faaliyetimiz kapsamında toplamda 2 bin çam fidanının toprakla buluşacağı Ankara Gayrimenkul Danışmanları Hatıra Ormanı projemizi gerçekleştiriyoruz.

Oda olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsurlarından biri olarak kabul ediyor, sosyal ve çevresel sorunlara destek vermek amacıyla sosyal sorumluluk ilkelerimizle hareket ediyoruz. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri olarak STK'larda bu tip sosyal projelerin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Göreve geldiğimiz günden beri hiç azalmayan hizmet aşkıyla yolumuza devam ediyoruz. Biz yönetim olarak 11 ay önce göreve geldiğimiz genel kurulda Ankara’da sektörümüz adına hatıra ormanı oluşturma hedefimiz, açıkladığımız projelerimizden bir tanesiydi. 11. ayımızda bunu da gerçekleştirdik. Ağaç insana nefes verir, meyve verir, erozyonu önler, havayı kirleten gazları emer.

Dolayısıyla bize can veren ağacın çok değerli olduğunu düşünerek bu kampanyayı yapmaya karar verdik. Doğayı yeşil görmek, yeşili büyütmek, çoğaltmak, yeşile önem vermek çok hassas bir konu olduğu için böyle bir yola çıktık. Bir nebze de olsa yeşile, geleceğin nefesine katkı sağlamak, bu noktada farkındalık oluşturmak istedik. Geleceğimiz için, çocuklarımız için yapılacak en önemli yatırım, ağaç dikmek. Üyelerimiz ve yakınlarından oluşan kalabalık bir katılımla çam fidanlarımızı diktik.

İnşallah kısa sürede bunlar büyür ve doğanın içine katılır. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası olarak, bir STK olarak bizler de bu işin içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Diğer meslek odalarımızdan, tüm STK'lardan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. Her zaman yeşile önem veriyoruz. Doğanın çok daha güzelleşmesi, oksijen sağlaması için biz de bu işin içinde olacağız diye karar vermiştik ve başardık.

İnşallah bunu önümüzdeki yıl da devam etmeyi, bir aksilik olmazsa her yıl tekrarlamayı düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ne yerin tahsisi ve çam fidanları için çok teşekkür ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü sulama yapıyor. Fidanlarımızın sulaması ve bakımı konusunda bir sorun olacağını düşünmüyorum.

Her bir üyemize çam fidanının dikildiğine dair bir teşekkür belgesi vereceğiz ve bu da onlarda hatıra kalacak. Geleceğimize bırakacağımız en değerli mirasın bir parçası olmak gerçekten gurur verici. Sürdürülebilir çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan ve bu noktada farkındalık yaratmayı içeren Ankara Gayrimenkul Danışmanları Hatıra Ormanı projemiz kapsamında buraya kadar gelip ağaç dikmek isteyen, bu anlamda emek veren, özveride bulunan üyelerimize ve onların her yaştan katılım gösteren yakınlarına şükranlarımı sunuyorum.”

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, beraberindekiler ile birlikte Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası'nın önceki dönem başkanı Ahmet Rıfat Yetkin’in kısa bir süre önce vefat eden oğlu ATO Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Yetkin hatırasına iki adet çam fidanını toprakla buluşturdu.

Fidan dikimlerinin ardından sahaya "Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Hatıra Ormanı" tabelası dikildi ve topluca hatıra fotoğrafı çekildi.