07 Ara 2022 - 16:09- Belediyeler

Ankara Haber; Pursaklar’da Atık Toplayıcıları Kayıt Altına Alınıyor...

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Pursaklar Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayan bağımsız atık toplayıcılarını kayıt altına almaya devam ediyor.
Ankara Haber; Pursaklar’da Atık Toplayıcıları Kayıt Altına Alınıyor... mask
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Pursaklar Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın gönderdiği "Atık Toplayıcıları" konulu genelge kapsamında atık toplayan kişileri sisteme kaydederek, Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartlarını teslim ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kağıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarını toplayarak geri dönüşüme büyük katkı sunan Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcılara kimlik kartlarını teslim etti. 

‘‘İlçemizde ikamet eden, atık toplayıcılarını kayıt altına alarak, kimlik kartlarını veriyoruz’’

Bağımsız Atık Toplayıcılarını, Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı vererek resmi kayıt altına aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı Atık Toplayıcıları Genelgesi gereği ilçemizde ikamet eden, atık toplayıcılarını kayıt altına alarak, kimlik kartlarını veriyoruz.

Sıfır Atık Toplayıcısı Kartlarını olan hemşehrilerimiz sadece Pursaklar ilçe sınırları içerisinde atık toplama ehliyetine sahip olurken, başka ilçelerde herhangi bir atık toplama faaliyetinde bulunamayacak. Atık toplayıcılığı faaliyeti yürütecek olan 18 yaş üzerindeki vatandaşların Pursaklar Belediyesi’ne gelerek, T.C. kimlik numarası ve iletişim bilgileriyle başvurabilirler’’ dedi.

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07 Ara 2022 - 16:09 - Belediyeler

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