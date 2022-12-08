08 Ara 2022 - 00:12- Belediyeler

Ankaralılar Kasım Ayında En Çok Hamsi Mandalina ve Domates Tüketti...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali ve Balık Hali, kasım ayında en çok tüketilen meyve, sebze ve balık türlerine ait verileri açıkladı. Başkentliler en çok kış meyvelerinden mandalina, sebzelerden domates ve balıklardan hamsi tüketti.
Ankaralılar Kasım Ayında En Çok Hamsi Mandalina ve Domates Tüketti... mask
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Kasım ayında en çok tüketilen meyve 9 bin 47 tonluk satışı ile mandalina olurken, 3 bin 670 tonluk satış ile muz ikinci, 3 bin 389 tonluk satış ile beyaz üzüm üçüncü oldu. Bu meyveleri 2 bin 470 tonluk satışla limon, 2 bin 409 tonluk satışla elma ve 2 bin 186 tonluk satışla portakal altıncı sırada izledi.

En çok tüketilen sebze ise 5 bin 625 tonla domates oldu. İlk sıradaki domatesin ardından 5 bin 273 tonla patates ikinci, 2 bin 667 tonla havuç üçüncü sırada yer aldı. 2 bin 429 ton satışla salatalık dördüncü, 2 bin 107 ton satışla patlıcan beşinci ve 2 bin 089 ton satışla beyaz lahana en çok tüketilen altıncı sebze oldu. 

BALIKLARIN ŞAMPİYONU HAMSİ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin inşa ederek yeniden hizmete sunduğu Balık Hali’nin tezgâhlarında hareketlilik kasım ayında da devam etti. Balık Hali’nin verilerine göre kasım ayının şampiyonu 1404 tonluk satışla hamsi oldu. Hamsiyi, palamut 816 tonluk satışla palamut, 226 tonluk satışla sardalya, 115 tonluk satışla tirsi, 35 tonluk satışla tombik takip etti.
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08 Ara 2022 - 00:12 - Belediyeler

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