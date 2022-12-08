ANGİKAD Kadın Hakları Günü’nde Ata’nın Huzurundaydı!

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Yönetim Kurulu ve üyeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti. ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk’ün önderliğinde Ata’nın huzuruna çıkan heyet, mozoleye çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Atatürk’e şükranlarını sunan ANGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Öztürk, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Atam, ANGİKAD Girişimci İŞ Kadınları Derneği Başkanı olarak yönetim kurulumuz ve üyelerimizle birlikte bu özel günde manevi huzurunda olmanın onur ve heyecanı içerisindeyim. İlke ve inkılaplarınla büyümüş, laik ve çağdaş girişimci iş kadınları olarak, inanılmaz vizyonunla birlikte armağan ettiğin cumhuriyet devrimlerinin izindeyiz. Bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 88.yıl dönümünü kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk, kadının siyasi yaşama dahil olmasına büyük önem vererek, bu hakları Türk kadınına vermiştir. Bu yüksek düşünce, Türk kadınının gurur kaynağı olmuştur.5 Aralık 1934’te yürürlüğe giren bu yazıyla, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı dünyada birçok ülkeden önce verilmiş olmasına rağmen, bugün dünyada kadına tanınan haklar sıralamasında 128.sırada olmamız çok düşündürücü ve üzücüdür. Ülkemiz nüfusunun yarısını oluşturan kadınların erkeklerle fırsat eşitliğine ulaşabilmesi için kadın ve erkek ayrılmadan çok çalışmamız gerekmektedir. Aziz hatıran önünde Türk kadınları olarak bize tanınmış olan hakları korumak ve ‘en değerli eserin, Türkiye Cumhuriyeti’ni’ her zaman ileriye taşımak için tüm enerjimizle hizmet etmeye ve üretmeye söz veriyoruz. ANGİKAD adına sizlere şükranlarımı sunuyor ve özlemle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.