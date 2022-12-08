Ankara Haber; Keçiören'de Lig Müsabakaları Başladı! TEKNOMER E-spor Gençlik Kupası...

40 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar öncesinde TEKNOMER ile ilgili bilgilendirme yapan ve oyun kurallarını anlatan yetkililer ise maçları titizlikle takip etti. 3 hafta boyunca devam edecek müsabakalarda takımlar Play-Off bileti almak için mücadeleye devam edecek.

Lig müsabakalarında takımların 50 bin TL ödül havuzundaki birbirinden kıymetli hediyeler için yarıştıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’imizi e-sporun Başkent’teki merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Liselerimizin kurduğu takımlar büyük ödül için lig müsabakalarında kıran kırana mücadele ediyor. Her bir takımıza başarılar diliyorum” dedi.

Lig sürecinde lise öğrencileri tarafından kurulan Nexus, Kov Esports, Bizim Takım, Klod9, Şökest, Kalaba, Unutulanlar, Shiedas takımları mücadele ediyor. ​