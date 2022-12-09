Ankara Haber; Tiyatro Şöleni Pursaklar’da Yaşanıyor!

Tarihe ışık tutan, kültürel ve sanatsal gösterilerin hayat bulduğu Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde, Einstein’ın hayatını konu alan ‘‘İzafiyet oyunu sanatseverlerle buluştu.

Sanata ve kültüre verdiği önem ile Pursaklar’ı bir üst lige çıkartan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in ilçeye kazandırdığı Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde sanat dolu günler hız kesmeden devam ediyor.

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde her tiyatro gösterisine büyük bir ilgi gösteren Başkan Ertuğrul Çetin, Einstein’ın hayatının bilinmeyenlerinin ele alındığı tiyatro gösterisini salonu dolduran sanatseverlerle birlikte izledi.

‘‘Oyun muhteşemdi’’

Tiyatro çıkışı kısa bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinin açıldığı günden bu yana ilçemizde gerekli ilgiyi gördüğünü düşünüyorum. Hemşehrilerimizin tiyatroya olan ilgisinden büyük bir memnuniyet duyuyorum. Oyun muhteşemdi. Fen Bilimleri ve Felsefeye ilgi duyanlar mutlaka izlemeli. İlçemizde sanat dolu günleri hız kesmeden sürdürmeye, sanatta da öncü bir Pursaklar için durmadan yorulmadan çalışmaya ve gayret etmeye aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.