Ankara Haber; Dikkat İmrahor Viyadüğünde Bakım ve Yol Çalışması Başlıyor!

Yapımına 1992’de başlanan ve 1998 yılında tamamlanan Çankaya-Mamak (İmrahor) Viyadüğü’nde kullanıma bağlı olarak zamanla meydana gelen yıpranma nedeniyle kapsamlı bakım ve onarım çalışması başlatılacak. 2023 yılı Ocak ayında başlatılması planlanan çalışmaların yaklaşık 50 milyon lira maliyetle yılın ilk yarısında tamamlanması hedeflenirken çalışmalar süresince köprü araç trafiğine kapatılmayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere daha konforlu ve güvenilir bir ulaşım sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Yeni yol, köprü ve köprülü kavşaklarla Başkent trafiğini rahatlatan ABB, aynı zamanda sorumluluk alanında bulunan ana arter, cadde, bulvar ve köprülerde de bakım, onarım ve tadilat çalışmaları gerçekleştiriyor.

VİYADÜK YOĞUN BAKIMA ALINACAK

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Çankaya ile Mamak ilçelerini birbirine bağlamak ve trafikte zaman kaybını azaltmak amacıyla yapılan Çankaya-Mamak (İmrahor) Viyadüğü’nde bakım ve onarım çalışması başlatmaya hazırlanıyor.

Yapımına 1992 yılında başlanan ve 8 kilometrelik bağlantı yoluyla birlikte 1998 yılında tamamlanan viyadük, 25 yıllık süre zarfında meydana gelen aşınma ve yıpranmalar nedeniyle yoğun bakıma alınacak.

2023 yılı Ocak ayında başlatılması planlanan çalışmaların yaklaşık 50 milyon lira maliyetle yılın ilk yarısında tamamlanması hedeflenirken çalışmalar süresince köprü araç trafiğine kapatılmayacak.

VİYADÜĞÜN ÖMRÜ UZAYACAK

Gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan, Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Turan Söylemez, toplam 604 metre uzunluğu ile Türkiye’de o günün şartlarında inşa edilen en uzun ardgermeli (betonarmeli dengeli konsol) yapı olan Çankaya-Mamak (İmrahor) Viyadüğü’nün, 64 metre yüksekliğiyle döneminin vizyoner projeleri arasında yer aldığını ifade etti.

Söylemez, köprüde trafik yoğunluğunun giderek arttığını belirterek, “Önümüzdeki yıllarda çok daha kritik bir altyapı tesisi hâline gelmesini bekliyoruz. Bu köprümüz aşağı yukarı 30 yıllık bir yapı… Bu tarz köprülerde 10 bin gün zamandan sonra yarı ömür bakımı diyebileceğimiz bir bakım yapılmasına ve taşıyıcı elemanlarının yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç vardır” dedi.

Dünyadaki benzer örneklerinde de bu tarz bakımların yapıldığını aktaran, şunları söyledi:

“Köprümüzün de artık bakım zamanı geldi. Biz bunu hem gözlemlerimizden hem de burayı kullanan sürücülerimizin artan şikâyetlerinden takip ediyoruz. Bunun üzerine yaz ayları itibarıyla bu köprüde etüt çalışmalarımıza başladık. Burada bu yapım tekniğiyle uzmanlaşmış uluslararası müşavirler ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden değerli hocamız Erhan Karaesmen’den faydalandık.

Netice itibarıyla gözlemlerimiz doğru çıktı. Şimdi köprüye müdahale edilmesi gereği ortaya çıktı. Hazırlıklarımızı tamamladık, modelleme çalışmalarımızı yaptık ve ne tarz bir müdahalede bulunacağını belirledik. Bahar aylarıyla birlikte bu köprüde çalışmaları tamamlayarak köprünün ömrünü bir 30 yıl daha artırarak değerli hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde kullanımına sunmuş olacağız.”

Gerçekleştirilecek çalışmayla vatandaşlar hem daha konforlu bir ulaşım imkânına kavuşacak hem de viyadüğün ömrü uzayacak.