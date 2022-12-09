Ankara'da Çayırova rüzgarı esti!

KOCAELİ (İGFA) - Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleden galip ayrılan Çayırova Belediyesi puanını 10’a yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

C grubunda yenilgisiz tek takım olma unvanını koruyan yeşil beyazlılar şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Çayırova’da çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi karşılaşmayı canlı yayından takip ederek takımını destekledi.

Mücadeleye hızlı başlayan Çayırova Belediyesi ilk periyottaki hücum performansı ile dikkat çekti. İç ve dış atışlarda yüksek yüzde ile oynayan yeşil beyazlılar periyodu 29-17 önde bitirdi.

Mücadele gücünün yükseldiği ikinci periyot karşılıklı sayılara sahne oldu.

Ankara temsilcisi son saniyede bulduğu üçlükle farkı 10’a indirdi. 3.periyota hızlı başlayan ev sahibi ekip farkı 5 sayıya kadar düşürse de farkın daha fazla erimesine izin vermeyen Çayırova Belediyesi bulduğu sayılarla farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Final periyoduna 69-55 önde giren yeşil beyazlılar müsabakadan 87-69 üstün ayrıldı.

Çayırova Belediyesi Türkiye Basketbol 2.Ligi 6.hafta mücadelesinde 17 Aralık Cumartesi saat 16.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda Gaziantep Gençlik Gelişim ile karşılaşacak.