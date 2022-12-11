11 Ara 2022 - 12:13- Belediyeler G: 11 Ara 2022 - 12:14

Ankara Haberleri; Kahramankazan'a Kent Meydanı Projesi! İlk Beton Döküldü...

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Kahramankazan Belediyesi’nin çehresini değiştirecek olan “Kent Meydanı” projesinde ilk beton döküldü. İşte detaylar ve görseller...
Ankara Haberleri; Kahramankazan'a Kent Meydanı Projesi! İlk Beton Döküldü... mask
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Kahramankazan Belediyesi’nin bugüne kadarki en yüksek bütçeli projesi olan “Kent Meydanı” yapım çalışmaları bugün dökülen ilk beton ile başladı.

Kahramankazan’a estetik ve yeni bir çehre kazandıracak olan “Kent Meydanı” projesi, uzun bekleyişler sonucunda ihale süreçlerinin tamamlanması ve ASKİ’nin çok daha önce tamamlaması beklenilen çalışmaları bitirmesinin ardından hayata geçti. İlk betonun dökülmesiyle birlikte inşaat çalışmaları başlayan projede birçok donatı da yer alacak.

Mescid, otopark, kafeterya ve daha birçok hizmeti de içerisinde barındıracak olan projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor.
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11 Ara 2022 - 12:13 - Belediyeler

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