Ankara Haber; Çankaya'da İletişim Merkezi; Çözüm Burada Hizmeti Başladı!

Alper Taşdelen: “Belediye hayatın her alanında vatandaşın yanında olmalı ve bizim başarımızın temelinde de bu anlayış var. Çankaya halkın belediyesidir. Siyasi düşüncesi, inancı ne olursa olsun herkese eşit hizmet götürmek zorundayız ve bunu yapıyoruz”

Çankaya Belediyesinin, yıllardır halkın talep, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturduğu Çözüm Merkezi’ni tam anlamıyla reorganize ederek yepyeni bir anlayış ve çok daha kapsamlı olarak hizmete açtığı "Çankaya İletişim Merkezi; Çözüm Burada" tanıtım toplantısı yapıldı.

Çankaya Belediyesi, yıllardır halkın talep, öneri ve şikayetlerini çözüme kavuşturduğu Çözüm Merkezi’ni reorganize ederek yepyeni bir anlayış ve çok daha kapsamlı haliyle “Çankaya İletişim Merkezi; Çözüm Burada” olarak hizmete açtı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde düzenlenen toplantıda Merkezin tanıtımını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen yaptı.

Çankaya Belediyesinin sosyal demokrat, toplumcu ve halkçı bir anlayışla yönetilmesi, belediyenin güçlendirilmesi ve eksik olan hizmetlerin hızlıca tamamlanmasından oluşan üç temel prensip ile 2014 yılında göreve başladıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bir belediye başkanı hesap verebilmelidir ve belediyeyi nereden nereye getirdiğini anlatabilmelidir. 2014 yılında bir yola çıktık. Belediye başkanı adayı olduğumda halkımıza sözler vermiştim. Çok şeffaf ve net vaatlerde bulunmuştum. Göreve de bu hızla başladık. Söz verdiklerimizden çok daha fazlasını yaptık” dedi. Taşdelen Çankaya İletişim Merkezi’nin şeffaf, hızlı ve çözüm odaklı bir sistem anlayışı ve halkçı yaklaşımla kapsamlı bir şekilde hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

TAŞDELEN: “ÇANKAYA, HALKIN BELEDİYESİDİR”

Belediyenin hayatın her alanında vatandaşın yanında olması gerektiğini kaydeden Alper Taşdelen, “Bizim başarımızın temelinde de bu anlayış var. Çankaya, halkın belediyesidir. Siyasi düşüncesi, inancı ne olursa olsun herkese eşit hizmet götürmek zorundayız ve bunu yapıyoruz. Çünkü biz, yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Eşit yurttaşlığa dayanan özgür bir Türkiye istiyoruz ve bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

BELEDİYE YÖNETİMİNİ VATANDAŞA BIRAKAN BİR SİSTEM

Yeni sistemin çok yönlü, hızlı iletişim ve çözüm odaklı şekilde işleyeceğini belirten Alper Taşdelen “Yeni sistemimizle Belediyemizi, vatandaşlarımızdan gelen talep, şikayet ve istek merkezli bir çalışma sistemine dönüştürüyoruz. Bu halkla iletişim projemiz aslında belediye yönetimini tamamen vatandaşa bırakan 360 derece bir halkla ilişkiler projesidir. Çünkü, artık halkın talebi ve isteği eskiden olduğundan daha da fazla ön plana geçecek. Bu en son teknolojiyle donatılmış sistemle halkımız ne istiyorsa, en kısa sürede yerine getirmiş olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.

“BUGÜNÜ KURTARMAK İÇİN YARINI İPOTEK ALTINA ALMADIK”

8 yıllık görev süresi boyunca yapılan önemli projeler hakkında da bilgi veren Başkan Taşdelen, kreşler, buz pateni salonu, Çankaya Evleri, yüzme havuzları, sosyal tesisler, yeni yapılan 99 park, Sağlık Kart, Halk Kart, engelsiz yaşam merkezi, çocuk teknoloji evi, bebek kütüphanesi, kültür merkezleri, yeni hizmet binaları, 4 bin üniversite öğrencisine her gün ücretsiz verilen akşam yemeği ve 3 bin ilkokul öğrencisine her gün yine ücretsiz verilen öğle yemeği verdiklerini söyledi. Taşdelen, “Bütün bu hizmetlerimizi bir kuruş borçlanmadan ve kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımız ve liyakatli kadrolarımızla başardık. Bugünü kurtarmak için yarını ipotek altına almadık” dedi.

Taşdelen, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında, 750 dönümlük Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzesi gibi belediye tarihinin en büyük ve önemli projelerinin de hayata geçirileceğini belirtti.