Ankara Spor Haberleri; Türkiye Bocce 1. Lig müsabakaları Kahramankazan’da Başladı!

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Türkiye Bocce Bowing Dart Federasyonu’nun (TBBDF) koordinesinde ve Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalarda 16 takımdan 100 sporcu kıyasıya yarıştı. Türkiye Bocce 1. Lig müsabakaları açılış törenine Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu Asbaşkanı Faik Kapsız ve Federasyon Genel Sekreteri Eren Öztürk de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından müsabakaların başlangıç atışını TBBDF ve belediye yetkilileri birlikte yaptı. Müsabakalar 11 Aralık’ta oynanacak karşılaşmalarla birlikte son bulacak.