Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte Ankara, İstanbul ve İzmir Hava Durumu!

ANKARA (İGFA) - Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Yağışlı hava kütlesi ile birlikte 2-4 derece düşecek olan sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta ile Burdur'un doğu ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara'nın güneyi, Antalya Körfezi ile Orta Karadeniz’de zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güney yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE

°C,

15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL

°C,

16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ

°C,

21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ

°C,

17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Muğla çevreleri ile Aydın kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR

°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ

°C,

15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR

°C,

19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA

°C,

15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Antalya Körfezinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA

°C,

20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA

°C,

19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA

°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN

°C,

20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA

°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR

°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ

°C,

12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu

KONYA

°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU

°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU

°C,

10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP

°C,

20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK

°C,

18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE

°C,

19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN

°C,

21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT

°C,

10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON

°C,

19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batısı ve Iğdır çevrelerinde yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI

°C,

7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ERZURUM

°C,

4°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA

°C,

9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

VAN

°C,

9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

°C,

14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP

°C,

11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MARDİN

°C,

11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA

°C,

12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege’de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerine kadar yer yer 9, batısı güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, açıkları 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, açıkları 3,0 m, batısı yer yer 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta, yağış ve fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.