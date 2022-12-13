13 Ara 2022 - 10:01- Belediyeler G: 13 Ara 2022 - 10:02

Ankara Haber; Mamak Dikimevi Natoyolu Metro İnşaatı Onaylandı...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Dikimevi Natoyolu Metro projesi inşaatında kullanılmak üzere istenen krediye onay verdi. 6.3 milyar liraya karşılık gelen 320 milyon EURO kredi 8 kilometrelik metronun sadece inşaatı için kullanılacak.
Ankara Haber; Mamak Dikimevi Natoyolu Metro İnşaatı Onaylandı... mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı ilk oturumu Meclis Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı. ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, mecliste yaptığı konuşmada Mamak Belediye Başkanı Mamak’ta yapılacak metroya karşı algısını oluşturan ABB yönetimine ve medya kuruluşlarına tepki gösterdi.

Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Başkan Murat Köse, “Birtakım medya kuruluşları, konuya ilişkin sözlerimizi kesip biçerek Mamak Belediye Başkanı sanki Mamak’a yapılacak metroya karşı çıktı gibi bir algı oluşturmak istedi.  Bu algıdan beslenen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mansur Yavaş, buradan da bir kriz oluşturmaya buradan da bir garip bir şekilde siyasi olarak farklı bir noktaya taşımak istedi.

Ancak bilinmeli ki biz Ankaralı hemşehrilerimizin hayrına olacak her konuyu destekleriz... 2019 yılından bu yana biz meclise gelen her kredi talebine onay verdik… Biz her zaman çözümden yana olduğumuzu, her zaman halkımızın için yapılan projeleri desteklediğimizi ifade ediyoruz. Öyle olmasaydı burada %97 oy birliğiyle kararlar almazdık. Konuşmalar üzerinden, polemikler üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışmayın.

Ama Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, maalesef bunu burada ifade etti, arkasından da havuz medyası bunu köpürterek hakkımızda yalan yanlış pek çok ifadeyi kullandı. Biz bugüne kadar hiçbir konuda gelen borçlanmaya ‘hayır’ demedik, hepsine ‘evet’ dedik” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde metro inşaatı için kullanılacak kredi oy birliği ile kabul edildi.

Cemevlerinin su faturalarından ücret alınmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, cemevlerinin elektrik faturalarının devlet tarafından ödeneceğine ilişkin torba yasayı anımsatarak, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de cemevlerinin su faturalarından ücret almamasını içeren önergeyi meclise sundu.

Başkan Murat Köse'nin önergesi, oy birliğiyle kabul edildi. Artık Ankara’da Cemevlerinin su faturalarından ücret alınmayacak.  

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13 Ara 2022 - 10:01 - Belediyeler

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