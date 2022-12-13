ABD New York'ta Türk Restoran'da Hırsızlık!

Alınan bilgiye göre, Brooklyn kentinde Mehmet Sarı restoran açmak için hazırlık yapıyordu. Önceki gece meydana gelen olayda hırsızlar restorana TIR ile geldiler. Henüz paketinden açılmayan Kömürde Tavuk çevirme makinasının yanı sıra, ekmek fırını, soğutucu, sanayi tipi Deepfreez, gibi büyük parçalardan oluşan yaklaşık 100 bin dolarlık malzemeyi TIR'a yüklemeye başladılar.

Bu esnada bölgede devriyede olan polis, camı ve kapısı kırılan dükkanı görünce kontrol etmek için içeri girdiğinde hırsızlarla karşılaştılar. Yakalama sırasında hırsızlardan ikisi kaçarken, polis birini yakaladı.

Polisin yaptığı incelemede restoranın henüz hizmet vermediği ve sigorta işlemlerinin henüz bulunmadığını öğrenilirken, diğer kaçan hırsızlar ertesi gün mal yüklü TIR ile birlikte yakayı ele verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://youtu.be/04fNjOr8lwo