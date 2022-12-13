13 Ara 2022 - 11:32- Belediyeler G: 13 Ara 2022 - 11:33

Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti...

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Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ilçeden ve Ankara’nın birçok noktasından gelen çocukların kış eğlencesi haline geldi. 5-15 yaş grubu çocuklara ve gençlere ücretsiz hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti özellikle hafta sonu yoğun ilgi görüyor.

Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti... mask
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Tesiste kask, paten ve dizlik gibi ekipmanlar ücretsiz veriliyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok buz pistinde gerçekleştirdiği ziyarette hem ailelerle sohbet etti hem de hem de çocukların eğlenceli anlarına tanıklık etti.

Buz pateni meraklısı çocukları buraya davet eden Başkan Altınok, “Tek seansta 25 çocuğumuzun faydalandığı pistimiz pazartesi günleri hariç diğer günler telefonla randevu almak suretiyle 10.00-19.00 arası yarım saatlik seanslarla hizmet veriyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanları belediyemiz ücretsiz veriyor. Buz pateni pistimizin bulunduğu 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanları bulunuyor.” dedi.​
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13 Ara 2022 - 11:32 - Belediyeler

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