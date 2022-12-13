13 Ara 2022 - 16:18- Dünya

Almanya'da Türk İşyerine Silahlı Saldırı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti...

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Dinslaken şehrinde matbaa işiyle uğraşan Ufuk K'nin iş yerine baskın düzenledi. Çıkan silahlı çatışmada Polonya kökenli bir kişi (36) hayatını kaybetti.
Almanya'da Türk İşyerine Silahlı Saldırı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti... mask
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne bağlı Dinslaken şehrinde çıkan silahlı çatışmada Polonya kökenli bir kişi (36) hayatını kaybetti.
Saldırganlar Dinslaken'de matbaa işiyle uğraşan Ufuk K'nin iş yerine baskın düzenledi. Olay yerinde çıkan çatışmada saldırganlardan biri ağır yaralanırken iki kişi olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan saldırgan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ufuk K.'nin (47) işyerine saat 14.30 sıralarında gelen saldırganlar yanlarında getirdiği biber gazını kullanarak, iş yeri sahibini etkisiz hale getirmeye çalıştılar. Yaşanan arbede sonrası Ufak K.nin ateş etmesi sonrası saldırganlardan birisi vuruldu. Diğerleri olay yerinden hızla uzaklaştılar.

Bild gazetesinin haberine göre eski Hells Angels motosiklet grubu üyesi olan Ufuk K.'nin Polis tarafından tutuklandığı ve ifadesi alınmak üzere Dinslaken Polis Karakoluna götürüldü bildirildi. Olayla alakalı her hangi bir bilgiye ulaşılamadığını ifade eden Polis sözcüsü Teppe, bu saldırı ile daha önce Ocak ayındaki silahlı saldırı arasında bağlantı olabileceğini söyledi.

Bu yılın Ocak ayında Ufuk K. evinin kapısının önünde saldırıya uğramış ve yaralı olarak kurtulmuştu. Savcılık saldırı ile alakalı soruşturma başlattı.

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13 Ara 2022 - 16:18 - Dünya

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