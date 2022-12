Hazine ve Maliye ile Dışişleri'nin 2023 Bütçeleri Onaylandı...

Türkiye'nin 1975'te nota verip protesto ettiğini dile getiren Çavuşoğlu'na CHP milletvekilleri tepki gösterdi. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Diyorum ki istesem CHP'yi eleştiririm ama benim milli çıkarlarıma ters diyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum, burada AK Parti'yi suçlamaya çalışıyorsunuz. Burada günahı olmayan bir parti, iktidar varsa AK Parti iktidarları ve Cumhur İttifakı'dır ve 96'dan sonraki hükümetlerdir.

Bu kadar açık konuşuyorum, bunun detaylarını Ünal Çeviköz'e sorun. Genel başkanınızın danışmanıdır, bizim de mensubumuzdur. O size bunu anlatsın. Gelip de burada ikide bir 'AK Parti'yi köşeye sıkıştıracağız' diye milli meselelerimizle ilgili yanlış bilgiler vermeyin lütfen" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisiyle ilgili eleştirilere dair, "Ben müesses nizamın, ceberrut devletin, ciddi, asık suratlı anlayışını temsil eden birisi değilim. Ben, efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcisi olarak, güler yüzlü olmaya da devam edeceğim." dedi.

Nebati, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, EYT konusunda "Sen insanlarla dalga geçme, millete verdiğin sözü yerine getir" ifadeleri üzerine, "Bakın, bir şeyi karıştırıyorsunuz gene; bu ülkede emeği temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi değil, emeği temsil eden birisi varsa o da AK Parti'dir, kusura bakmayın. AK Parti 20 yıldır emeğe hizmet etti, emeğin her türlü ihtiyacını karşıladı, enflasyon karşısında ezdirmedi, her türlü dar gelirliye her türlü işlemi en iyi şekilde gerçekleştiren ve bunu güler yüzle yapan bir anlayış." diye konuştu.

Cari açığın dönemsel ve yapısal nitelikte olup olmadığının önemli olduğunu dile getiren Bakan Nebati, cari açığın yapısal değil, dönemsel olduğunu belirterek, "Enflasyon küresel etkilerle artmış olup kasım ayında zirvesini geride bıraktık. Bundan sonra enflasyonun her geçen gün aşağıya doğru kaydığını göreceğiz." dedi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2023 bütçeleri kabul edildi.