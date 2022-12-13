Ankara'da sürpriz ziyaret! Erdoğan, Bahçeli'yle bir araya geldi

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Türmenbeyi'ndeki evinde ziyaret etti.

Siyasetin gündemindeki konuları değerlendiren iki ismin Bahçeli'nin konutunda saat 16.10 sıralarında başladığı görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Bahçeli'yi ağırlamış; başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifi ele alarak, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı'nın atacağı adımlarla ilgili de görüş alışverişinde bulunmuştu.