Serdar Ortaç'ın Efsane Şarkısına Düet Yapacaklar!

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yine single çalışması için pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç’la önemli bir işbirliğine imza attı.

Sesini ve yorumculuğunu çok beğendiği Mehmet Çevik'e en sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’ ile yeni bir eserini emanet eden Serdar Ortaç, genç meslektaşının veliahtı olabileceğini söyledi. Ortaç'la İstanbul'daki villasında bir araya gelen Çevik, bu işbirliğini karşılıklı atılan imzalarla resmileştirdi.

DÜET YAPACAKLAR

Böyle güzel bir şarkıyı almaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Çevik, Serdar Ortaç'la sürpriz bir projeye daha imza atacaklarını belirtti. Çevik, '2023'e bomba gibi projelerle giriyoruz. Bu sürprizlerden biri de Serdar Ortaç'la yapacağımız düet olacak. Sevenlerim beklesin 2023 Serdar'la bizim yılımız olacak' diye konuştu.