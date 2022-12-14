14 Ara 2022 - 11:00- Magazin G: 14 Ara 2022 - 11:01

Serdar Ortaç'ın Efsane Şarkısına Düet Yapacaklar!

ABONE OL Google News Sayfamız

Serdar Ortaç, aralarında bir döneme damga vuran 'Bilsem ki' şarkısının da yer aldığı iki eserini verdiği Mehmet Çevik'i veliahttı gibi gördüğünü dile getirdi.
Serdar Ortaç'ın Efsane Şarkısına Düet Yapacaklar! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, yine single çalışması için pop müziğin beste fabrikatörü Serdar Ortaç’la önemli bir işbirliğine imza attı.

Sesini ve yorumculuğunu çok beğendiği Mehmet Çevik'e en sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’ ile yeni bir eserini emanet eden Serdar Ortaç, genç meslektaşının veliahtı olabileceğini söyledi. Ortaç'la İstanbul'daki villasında bir araya gelen Çevik, bu işbirliğini karşılıklı atılan imzalarla resmileştirdi.

DÜET YAPACAKLAR

Böyle güzel bir şarkıyı almaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Çevik, Serdar Ortaç'la sürpriz bir projeye daha imza atacaklarını belirtti. Çevik, '2023'e bomba gibi projelerle giriyoruz. Bu sürprizlerden biri de Serdar Ortaç'la yapacağımız düet olacak. Sevenlerim beklesin 2023 Serdar'la bizim yılımız olacak' diye konuştu.
# serdar ortaç, Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Serdar Ortaç 'Bilsem ki', serdar ortaç konser, serdar ortaç kaç yaşında, serdar ortaç kazanç kapısı
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2023’e Acun Ilıcalı’nın Kanlı Bıçaklı Olduğu Bir İsim Daha Geliyor! Neredeyse Davalık Oluyorlardı; Twitter Yıkılıyor! Yedeklerden Gelip… mask
Survivor 2023’e Acun Ilıcalı’nın Kanlı Bıçaklı Olduğu Bir İsim Daha Geliyor! Neredeyse Davalık Oluyorlardı; Twitter Yıkılıyor! Yedeklerden Gelip…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan Kimdir, Nerelidir? Serdar Ayçan’ın Mesleğini Duyan Kapısını Çalmak İstiyor! Serdar Ayçan Kaç Yaşındadır, Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Serdar Ayçan Kimdir, Nerelidir? Serdar Ayçan’ın Mesleğini Duyan Kapısını Çalmak İstiyor! Serdar Ayçan Kaç Yaşındadır, Instagram Hesabı Ne?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal’ın Mesleği Olay Yarattı! Aybüke Çangal’ın Yaşı ve Memleketi Şok Etti! Herkes Başka Sanıyordu! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Aybüke Çangal’ın Mesleği Olay Yarattı! Aybüke Çangal’ın Yaşı ve Memleketi Şok Etti! Herkes Başka Sanıyordu!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kaan Seyhan Kimdir? Kaan Seyhan’ın Yaşı Şok İçerisinde Bıraktı! Kaan Seyhan Mesleği ve Instagram Hesabı Nedir? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Kaan Seyhan Kimdir? Kaan Seyhan’ın Yaşı Şok İçerisinde Bıraktı! Kaan Seyhan Mesleği ve Instagram Hesabı Nedir?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Zeyd Gümüştutan Kimdir? Zeyd Gümüştutan’ın Mesleği ve Yaşı Şok Etti! Instagram Hesabı Nedir? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Zeyd Gümüştutan Kimdir? Zeyd Gümüştutan’ın Mesleği ve Yaşı Şok Etti! Instagram Hesabı Nedir?
59’luk Hülya Avşar Bir Soyundu Pir Soyundu! Çırılçıplak Halini Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşinin Kopyasını Alıp Klibine Koymuştu; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
59’luk Hülya Avşar Bir Soyundu Pir Soyundu! Çırılçıplak Halini Görenler Şaştı Kaldı! Eski Eşinin Kopyasını Alıp Klibine Koymuştu; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Cansel Ayanoğlu Kimdir? Cansel Ayanoğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Cansel Ayanoğlu’nun Mesleğini Duyan Şok Oldu! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Cansel Ayanoğlu Kimdir? Cansel Ayanoğlu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Cansel Ayanoğlu’nun Mesleğini Duyan Şok Oldu!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek Orundaş Kaç Yaşındadır, Kimdir? Bilek Orundaş’ın Instagram’ı Nedir? Bilek Orundaş Mesleği Şok Etti! mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek Orundaş Kaç Yaşındadır, Kimdir? Bilek Orundaş’ın Instagram’ı Nedir? Bilek Orundaş Mesleği Şok Etti!
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur Tunç’un Yaşını Duyan Şok! Şeydanur Tunç Kimdir, Nerelidir? Şeydanur Tunç’un Mesleği ve Instagram Hesabı Ne? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Şeydanur Tunç’un Yaşını Duyan Şok! Şeydanur Tunç Kimdir, Nerelidir? Şeydanur Tunç’un Mesleği ve Instagram Hesabı Ne?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erol Yıldırım’ın Yaşı Şok Etti! Herkes Daha Küçük Sanıyordu… Erol Yıldırım Kimdir, Nerelidir? Erol Yıldırım’ın Instagram Hesabı Nedir? mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Erol Yıldırım’ın Yaşı Şok Etti! Herkes Daha Küçük Sanıyordu… Erol Yıldırım Kimdir, Nerelidir? Erol Yıldırım’ın Instagram Hesabı Nedir?

14 Ara 2022 - 11:00 - Magazin

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL