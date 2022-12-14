Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektrik nakli için çalışmaya hazırız

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla dar katılımlı ve heyetlararası görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı ikili görüşmelerin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile liderler toplantısında bir araya geldi.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılan Türkmenistan'ın tam üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bizlere büyük güç katacağını söyledi.

"Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda çalışmaya hazırız" mesajını verdi.

Erdoğan konuşmasında, Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördüklerini kaydetti.