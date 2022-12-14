14 Ara 2022 - 14:38- Yaşam G: 14 Ara 2022 - 14:39

Bu İlçede Oturan Üniversitelilere Aylık 500 TL Burs! Hemen başvurunuzu yapın

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İstanbul'da Silivri Belediyesi, ailesi Silivri’de ikamet eden, devlet üniversitelerinin örgün eğitim programlarında okuyan ya da özel üniversitelerde yüzde 100 burslu okuyan lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 500 TL burs vermeye hazırlanıyor.
Bu İlçede Oturan Üniversitelilere Aylık 500 TL Burs! Hemen başvurunuzu yapın mask
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İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın göreve geldiği ilk günden bu yana eğitim alanında birçok örnek projeyi hayata geçiren Silivri Belediyesi, öğrencilere yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor.

Devlet üniversitelerinin örgün eğitim programlarında okuyan ya da özel üniversitelerde yüzde 100 burslu okuyan lisans ve ön lisans öğrencilerine, BizdenSize Sosyal Market aracılığıyla aylık 500 TL burs vermeye başlıyor. Ailesi Silivri’de ikamet eden ve not ortalaması 3,0 ve üzeri olan öğrenciler, gerekli olan başvuru evraklarıyla BizdenSize Sosyal Market’e müracaat ederek ocak ayından itibaren verilmeye başlanacak destekten faydalanabilecekler.

BAŞKAN YILMAZ: “ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Üniversite öğrencilerine yönelik burs projesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlere yönelik birçok hizmet ve projeyi hayata geçirdik. Bunlara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi son 2 yıldır üniversiteye yeni başlayan öğrencilerimize 500 TL destek ödemesi yapmıştık. Şimdi de devlet üniversitelerinin örgün eğitim programlarında okuyan öğrencilerimize aylık 500 TL burs vermeye başlıyoruz. Buradaki muradımız hem çocukları üniversitede okuyan ailelere destek olmak hem de öğrencilerimizi geleceğe yürüdükleri bu yolda yalnız bırakmamaktır. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor ve her zaman onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum.” dedi.
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14 Ara 2022 - 14:38 - Yaşam

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