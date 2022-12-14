14 Ara 2022 - 16:23- Yaşam

Evlerdeki Azot Oksit'e Dikkat! Zararları Nelerdir? Nasıl Korunuruz?

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Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı Programı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Adiller, havadaki azot oksit seviyesinin yükselme nedenleri ile etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu ve tavsiyelerini paylaştı.
Evlerdeki Azot Oksit'e Dikkat! Zararları Nelerdir? Nasıl Korunuruz? mask
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Büyükşehirlerde ve sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler havadaki azot oksit seviyesinin artmasına yol açarken, uzmanlar, azot oksitlerin iç mekanlarda da sıkça rastlanan kirleticilerden olduğunu belirtti.

Büyükşehirlerde ve sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen faaliyetler havadaki azot oksit seviyesinin artmasına yol açtığna dikkati çeken Dr. Adiller, azot oksitlerin iç mekanlarda da sıkça rastlanan kirleticilerden olduğunu belirterek, özellikle evlerin sık havalandırılmadığı kış aylarında yakıt kullanımı sonucunda iç ortamda azot oksitlerin oluştuğunu ifade etti.

Dr. Ahmet Adiller, azot oksite karşı küresel olarak fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin ve iç mekanların da sık sık havalandırılmasının çözüm olabileceğini söyledi.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Atmosferde azot oksit konsantrasyonlarının yüksek olmasının asit yağmurlarının oluşumuna sebep olduğunu ifade eden Dr. Ahmet Adiller, asit yağmurlarının da ormanlar ve göller gibi hassas ekosistemleri ve tarım alanlarını olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Dış mekanda korunma ancak gaz maskeleri ile gerçekleştirilebilir. Günümüzde Covid-19 salgını dolayısıyla kullanmaya alışık olduğumuz maskeler gaz kirleticileri filtreleme yeteneğine sahip olmadığını belirte Adiller, "İç mekanda ise daha önce de bahsettiğimiz gibi özellikle kış aylarında evlerin sık havalandırılması, azot oksit seviyelerinin dış mekanda bulunduğu seviyelerin üzerine çıkmasını engeller.

Ancak özellikle büyük şehirlerde yaşayan kişiler için bu konsantrasyonlar da uzun süre maruz kalma durumunda daha önce bahsettiğimiz kronik sağlık sorunlarının yaşanmasına sebep olabilir. Bu noktada hava temizleme cihazlarının kullanımı iç mekanda azot oksit seviyelerinin düşürülmesinde kullanılabilir. Tabii ki bu cihazların seçiminde iyi araştırma yapılmalı ya da uzman görüşlerini başvurulmalı" diye konuştu.

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14 Ara 2022 - 16:23 - Yaşam

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