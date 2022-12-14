14 Ara 2022 - 16:26- Belediyeler G: 14 Ara 2022 - 16:27

Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!

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Çankaya Belediyesi, ekim ayında çalıştığı eğlence mekanında çıkan kavgada öldürülen Ankaralı müzisyen Onur Şener’in adını verdiği Alacaatlı Mahallesi’ndeki parkı halkın hizmetine açtı. 
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
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Alper Taşdelen: “Onur’un adı bu parkta sonsuza dek yaşayacak. Bu parkta ağaçlar büyüyecek, kuşlar ötecek, kelebekler uçacak ve bu park bütün Türkiye’de sevgili Onur’un adını ve hatırasını yaşatacak bir abideye dönüşecek”   

Törene katılan Onur Şener’in ablası Pınar Şener Harput, konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. Harput, “Böyle bir durumda inancınız ne olursa olsun onun burada olduğuna, bir arı olarak bir kelebek olarak geliyor olduğuna inanıyorsunuz” dedi. 

Çankaya Belediyesi Alacaatlı Mahallesi’nde yaptığı ve Ankaralı müzisyen Onur Şener'in adını verdiği parkı hizmete açtı. 

2 Ekim de sahne aldığı eğlence mekanında istek parça tartışması gerekçesiyle çıkan kavgada öldürülen Onur Şener’i Çankaya Belediyesi unutmadı. Sanatının en verimli döneminde 45 yaşındayken öldürülen genç müzisyenin adını ölümsüzleştiren Çankaya Belediyesi, sanatçının adını verdiği yeni parkın açılışını yaptı.    

Açılışa, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra Onur Şener’in annesi Leyla Şener, ablası Pınar Şener Harput, minik kızı Ceyla, Şener’in arkadaşları, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, sanatçılar Yasemin Göksu ve Mustafa Özarslan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.  

ONUR ŞENER’İN ABLASI: “ONUR BU PARKA, BİR ARI OLARAK BİR KELEBEK OLARAK GELİYOR”

Açılışta Onur Şener’in ablası Pınar Şener Harput; “Bundan iki buçuk ay önce planlar yaparken hayatın bambaşka noktaya gelebileceğini öğrendik. Böyle bir durumda inancınız ne olursa olsun onun burada olduğuna, bir arı olarak bir kelebek olarak geliyor olduğuna inanıyorsunuz” dedi. Annesinin Onur’un evine yakın bir yerde adının yaşatılmasını  çok istediğini belirten Harput, “Onur, çocukları ve hayvanları çok severdi, böyle bir parka adının verilmesi bizi çok mutlu etti. Başkanımız Alper Taşdelen’e ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.    

ALPER TAŞDELEN: “ONUR’UN ADINI VE ANISINI YAŞATMAK BİZİM GÖREVİMİZ” 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de konuşmasına; “Bugün zor bir açılışta bir aradayız. Her ölüm erken ölümdür ama Onur’un ölümü gerçekten çok erken oldu. Ekim ayının başında genç bir sanatçımızı, bir babayı, bir oğulu, bir kardeşi hunharca katlettiler. Bu acı haber hepimizi çok derinden etkiledi ve herkesin yüreğini, vicdanını yaraladı” sözleriyle başladı.  

Onur Şener’le aynı okuldan mezun olduklarını belirten Taşdelen; “Biz Çankaya Belediyesi olarak Onur’un adını ve anısını yaşatmak gibi bir görevimiz olduğunu biliyorduk. Onur’un adının yaşatılacağı en güzel yerlerden birisi de elbette hem evine hem ailesinin evine yakın bir noktada bulunan bir park olabilirdi. Onur’un adı bu parkta sonsuza dek yaşayacak.

Bu parkta ağaçlar büyüyecek, kuşlar ötecek, kelebekler uçacak ve bu park bütün Türkiye’de sevgili Onur’un adını ve hatırasını yaşatacak bir abideye dönüşecek” diye konuştu. “Böyle olayların yaşanmaması en büyük dileğimiz” diyen Taşdelen sözlerini Yunus Emre’nin “Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil” sözleriyle tamamladı.    

ŞENER’İN ANISINA BEYAZ BALONLAR UÇURULDU

Törende Alacaatlı Mahallesi Muhtarı Hülya Erdoğan Taşdelen’e çiçek sundu. Onur Şener’in annesi Leyla Şener de Taşdelen’e parkın açılışından dolayı çiçek takdim etti. Daha sonra Taşdelen, Onur Şener’in ailesinin de katılımıyla kurdele kesti. Taşdelen, Onur Şener’in anısına alana getirilen beyaz balonları da Şener’in kızı Ceyla ve annesi Leyla Şener ile birlikte havaya bıraktı. 

3 BİN 778 M²’LİK PARK

Alacaatlı Mahallesi 4982. Cadde üzerinde yapılan park, Vatan Parkı ve Piknik Alanı’nın karşısında bulunuyor. 3 bin 778 metrekare toplam alana sahip olan parkın 2 bin 630 metrekaresi ise yeşil alandan oluşuyor. Oturma birimleri ve yeşil dokusuyla bölge halkının hizmetine sunulan park, Onur Şener’in adını Çankaya’da yaşatacak. 

 

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14 Ara 2022 - 16:26 - Belediyeler

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