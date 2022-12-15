Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...

Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi geleneksel sanatların en güzellerine ev sahipliği yapıyor. Bir baskı sanatı olan “Linol Baskı” nın en güzel örneklerinin ortaya çıktığı Kültür ve Sanat Evi, unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarına can veriyor. Linolyum malzemesinden yapılan bir baskı çeşidi olan “Linol Baskı” aynı zamanda atık kağıtların sanat eseri olarak geri dönüşümüne imkan tanıyor.

ANKARA’NIN SEMBOLLERİ ESERLERE YANSIYOR

Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde Fatma Duygu Sinan Şenocak tarafından verilen “Linol Baskı” derslerine devam eden kursiyerler, hem ortaya birbirinden değerli sanat eserleri çıkarıyor, hem de “Kültür ve Sanat Evi” isminin hakkını vererek, anlamlı projeler yürütüyorlar. Altındağ’da bulunan ve Ankara’nın sembolleri olan camilere, tarihi binalara, heykellere ve kente değer veren bazı unsurlara eserlerinde yer veren sanatçılar, geleceğe değer katmak için çalışıyor.

GERİ DÖNÜŞÜME BÜYÜK KATKI

Kültür ve Sanat Evi’nde çalışmalarına devam eden sanatçılar, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, geri dönüşüme de büyük katkılar sağlıyor. Atık kağıtların geri dönüştürülmesiyle el yapımı kağıt yapılan atölyede, bir yıl içinde yaklaşık 15 bin adet kullanılmış, atık A4 kağıt geri dönüştürülerek, tekrar kullanılabilir kağıt haline getirildi.

Ortaya çıkan kağıtlar ise Linol Baskı Atölyesi’nde sanatsal baskı kağıdı olarak kullanılarak, hem geri dönüşüme hem de doğaya önemli bir katkı sağlandı. Haziran ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da ziyaret ettiği ve el yapımı kağıt yaptığı atölye, bugüne kadar binlerce ambalaj ve kağıt atığını verimli bir şekilde tekrar doğaya kazandırdı.

SANATIN BAŞKENTİ ALTINDAĞ

Altındağ’da sanatın her türlüsüne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağ’da büyük ilgi gören kültür ve sanat merkezlerimizde, hem geleneksel hem de modern pek çok sanatın başarıyla icra edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Linol baskı tekniği de oldukça ilgi çekici, geleneksel ve çok keyifli bir sanat dalı… Linolyum kullanılarak yapılan baskılarla hem ortaya çok güzel sanat eserleri çıkarılıyor, hem de binlerce atık kağıt yeniden kullanılabilir hale geliyor.

Yani hem sanat, hem de çok güzel bir geri dönüşüm çalışması…” dedi. Bu sanata ilgi duyan ve yerinde görmek isteyen herkesi, Kale Mahallesi’nde bulunan Altındağ Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’ne davet eden Başkan Balcı “Ankara’nın başkenti Altındağ, aynı zamanda kültür ve sanatın da başkenti… Sanatı ve sanatçıyı destekleyen çalışmalarımız her zaman devam edecek” ifadelerini kullandı.