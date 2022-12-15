15 Ara 2022 - 11:35- Belediyeler G: 15 Ara 2022 - 11:36

Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi bünyesinde İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nde (ÇEM) Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (Yerli Malı Haftası) kutlandı.

Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı... mask
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu kapsamda öğretmen ve veliler tarafından yerli ürün kullanılarak yapılan yiyecek ve içecekler tüketildi. Yerli ürünlerin tüketimine dikkat çeken şiirler okuyan ve şarkılar söyleyen minik öğrenciler onlarca çeşit yiyeceği tüketmenin hazzını yaşayarak müzikli eğlenceyle unutulmaz bir güne tanıklık ettiler. Rengârenk süslemelerle donatılan sınıflarda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası kutlamalarına veliler de katıldı.

Türkiye’de üretilen yerli ürünlerin Türk Toplumunun tüketim alışkanlıklarınızda önemli yere sahip olması gerektiğini ve bunun millî kalkınmada önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenleyen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize tutumlu olmanın ve yerli ürün kullanmanın önemi anlatıldı.

Onlara küçük yaştan itibaren yerli ve milli ürünleri tüketmenin önemini aşılarsak devletimize ve milletimize bağlı nesiller yetiştirmiş oluruz. Kendi üreticilerimize, sanayicilerimize ve tüccarlarımıza sahip çıkmalıyız ve onların ürettikleri ürünlerden almalıyız.” dedi.​

# Ankara Haber; Keçiören Çocuk Eğitim Merkezi'nde (ÇEM) Yerli Malı Haftası Kutlandı..., ankara, ankara keçiören, keçiören belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor... mask
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor...
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor... mask
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor...
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti... mask
Ankara Haber; Keçiören'li Çocukların Kış Eğlencesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu! mask
Ankara Haber; Etimesgut Belediye Başkanı Demirel Mahalle Sakinleriyle Buluştu!
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında! mask
Ankara Haber; Müzik, Yabancı Dil, Pilates vb.. 25'ten Fazla Ücretsiz Kurs Gölbaşında!
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor... mask
Ankara Haber; Sanatın Başkenti Altındağ'da Ankara'nın Sembolleri Kağıda Yansıyor...
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı! mask
Ankara Haber; Çankaya Onur Şener Parkı Ailesinin de Katıldığı Tören İle Açıldı!
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle... mask
Ankara Haber; Keçiören'de Engelsiz Yaşam Etkinliği! Keçiören Belediyesi ve Özev İş Birliği İle...
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor! mask
Ankara Haber; Pursaklar Metruk Yapılardan Arındırılıyor!
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı... mask
Ankara Haber; Sincan'da Şeb-i Arus Gecesinde HZ Mevlana Anıldı...
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır? mask
Ankara Mamak Belediyesi 2022 Doğalgaz Yardımı Yapacak Mı? 2.500 TL Doğalgaz Yardımı Kimler Alabilir? Ankara Mamak Belediyesi Doğalgaz Yardımı Nasıl Alınır?
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor... mask
Ankara Haber; Sincan Sevgi Bahçesinde Can Dostlarımız Sahiplerini Bekliyor...
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören Lavanta ve Gül Bahçesi Genişletiliyor...

15 Ara 2022 - 11:35 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL