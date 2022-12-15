15 Ara 2022 - 16:11- Spor

Dünya Üçüncüsü Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Gaziantep'te Hazırlanıyor...

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Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 2023 Down Sendromular Futsal Avrupa Şampiyonası için, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle 10 gün sürecek hazırlık kampına başladı. 
Dünya Üçüncüsü Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na Gaziantep'te Hazırlanıyor... mask
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Şampiyonluk parolasıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi Spor Salonu’nda başlayan kampta 11 milli sporcu, 4 antrenör yönetiminde günlük çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyor. 12 Aralık’ta başlayan kamp 21 Aralık’ta sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun “Türkiye Futbol Oynuyor Projesi” kapsamında destek verdiği Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda 30 Eylül-7 Ekim 2023 tarihlerinde İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek olan Down Sendromu Futsal Avrupa Şampiyonası için ilk hazırlık kampını Gaziantep’te gerçekleştiriyor.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı 4-11 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya’da düzenlenen yarışmada aldıkları Avrupa şampiyonluğundan sonra, 1-10 Nisan 2022 tarihinde Peru'nun Lima şehrinde düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, yaptığı açıklamada, Engelsiz Sporlar Müdürlüğü olan Türkiye’de tek belediyenin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu farkındalığı ortaya koyma açısından Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’nın Gaziantep’te kamp yapması bizim için çok önemli. Daha öncesinde buna benzer ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza attık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Valimiz Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Fatma Şahin’in ‘Spor şehri Gaziantep’ Projesi kapsamında Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü milli takımımızı Gaziantep’te ağırlamak bizim için büyük bir onur.

Bir farkındalık oluşturulacak ve ayrıcalık yapılacaksa elbette bu milli takımımıza yapılmalıydı. Büyükşehir Belediyesi olarak 10 gün boyunca milli takımımızın bütün masraflarını, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bundan da çok mutluyuz. Bizim bünyemizde 200’e yakın engelsiz sporcu var. Ulusal ve uluslararası alanda engelsiz sporcularımız 80 madalya aldı. Bizlerde bu manada bu tür farkındalıkları arttırarak devam ettireceğiz.”

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15 Ara 2022 - 16:11 - Spor

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